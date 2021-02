Verkeersregelaars en parkeerterreinen voor Brexit verdwijnen

Vooraf was met het Havenbedrijf Rotterdam, de douane, NVWA, ferryterminals, gemeentes en bedrijven afgesproken dat deze maatregelen in eerste instantie zo'n vier tot zes weken zouden gelden. Het moest eventuele files rond de terminals voorkomen. Volgens Rijkswaterstaat is dat gelukt.

Daling

Kort na het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie werd ongeveer 20 procent van het aantal vrachtwagens doorverwezen naar een tijdelijke parkeerlocatie, om daar de papieren alsnog in orde te maken. Nu, na krap zes weken, is dit aantal gedaald naar gemiddeld vijf procent.

Bij de ferryterminal in Vlaardingen ligt dit percentage wel iets hoger. Maar omdat de vrachtwagens er verspreid over de dag binnenkomen en op het eigen terminalterrein worden opgevangen, zijn daar volgens Ralph Bosveld van ferryterminal DFDS in Vlaardingen weinig opstoppingen.

"De voorbereidingen hebben goed uitgepakt, maar dat komt ook omdat de volumes laag zijn. Bedrijven hadden vooraf al voorraden aangelegd en januari is traditioneel een rustige maand. Dat scheelt, de export loopt goed." aldus Bosveld.

Hij maakt zich meer zorgen over de import van goederen uit het Verenigd Koninkrijk. Want door onvoldoende douanekennis aan de andere kant van de Noordzee en een tekort aan declaranten die de formaliteiten kunnen regelen, loopt veel lading vertraging op. Het probleem heeft zich daardoor verplaatst van de openbare weg naar het terrein van de ferrymaatschappijen, omdat de trailers uit het Verenigd Koninkrijk de terminal niet af mogen zolang de papieren niet op orde zijn.

Strenger controleren

Mark Dijk, mister Brexit bij Havenbedrijf Rotterdam verwacht dat er in de toekomst toch nog problemen kunnen ontstaan met vervoerders die naar Engeland willen. "Nu hanteren ze daar nog een licht regime, maar vanaf 1 april wordt dat strenger. Alleen, de Britse regels zijn nog niet allemaal helder dus zijn alle Nederlandse bedrijven straks wel goed voorbereid op wat gaat komen?"

De verkeerssituatie rond de ferryterminals wordt de komende tijd door Rijkswaterstaat in de gaten gehouden. En dat is maar goed ook, stelt Mark Dijk, vanwege de onzekerheden aan beide kanten. "Misschien komt deze afschaling van verkeersmaatregelen te vroeg en krijgen we toch problemen als de volumes weer toenemen en er strenger gecontroleerd gaat worden. Aan de andere kant: al die verkeersregelaars kosten ook veel geld. En het was opgezet voor het exportproces, dat loopt nu goed. We moeten het gewoon goed in de gaten houden."