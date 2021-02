Personeel Erasmus MC krijgt tweede prik na werktijd: 'Je voelt je daarna nèt wat minder lekker'

"Het vaccin bestaat uit twee prikken", legt Johanneke Mulder, binnen het Erasmus MC verantwoordelijk voor de vaccinaties, uit. "De eerste prik is drie weken geleden gezet en nu is het tijd voor de tweede."

Bij de meeste mensen blijft het volgens Mulder bij de bovengenoemde klachten. "Je voelt je nèt wat minder lekker." Maar een klein deel is een paar dagen geveld door de tweede prik. "Dan heb je het echt over enkelen, hoor!", benadrukt Mulder.

Niet direct weer aan de slag

Toch wordt er rekening gehouden met de bijwerkingen: "We hebben ervoor gezorgd dat medewerkers op verschillende dagen worden geprikt en houden rekening met hun dienstroosters; dat ze ná de dienst worden geprikt en niet direct weer aan de slag moeten."

Prikken gebeurt sowieso voor en na de dienst, want tijdens is niet handig. "Je moet je namelijk registreren, de prik krijgen, dan nog even geobserveerd worden; dan ben je wel even van de afdeling af. Het is praktischer om de inenting voor of na werk te doen", legt Mulder uit.

Dat er reactie komt op de tweede prik, is volgens Mulder overigens niet meer dan logisch. "De tweede prik geeft een afweerreactie. Je lichaam is wat gewend en weet dat het een reactie moet geven op het vaccin dat wordt ingespoten. De bijwerkingen laten zien dat het vaccin z'n werk doet."

Het Erasmus MC is ook niet het enige ziekenhuis in de regio dat meer bijwerkingen ervaart: "We krijgen soortgelijke signalen uit andere ziekenhuizen en het leidt niet tot verontrusting."

Exitstrategie

Want ondanks de bijwerkingen, is de vaccinatiebereidheid hoog. "We hopen dat we zo snel mogelijk meer vaccins krijgen, zodat we het proces kunnen voortzetten", vertelt Mulder. "Je merkt dat er opluchting en blijdschap onder het personeel heerst. De bereidheid om te vaccineren is ook ontzettend groot."

Op een aantal uitzonderingen na ("Medische omstandigheden vooral, of mensen die nog twijfelen") zien medewerkers het vaccin als 'een mogelijkheid uit corona'. "Een exitstrategie", vertelt Mulder. "We merken dat het vaccin hier echt een grote 'ja' is."

De vaccinatie in het Erasmus MC is afgerond. Het ziekenhuis wacht op de volgende lading vaccins.