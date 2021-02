In een paar uur voetbalveld klaarmaken voor wedstrijd Excelsior: 'Tandje bijgezet!'

Of de wedstrijd van Excelsior tegen Vitesse dinsdagavond kon doorgaan, was nog maar de vraag. Het veld van Woudestein ging dinsdagmorgen namelijk nog bedekt onder een vers laagje sneeuw.

"We hebben erg hard gewerkt met z'n allen", vertelt Dennis van der Neut, van Excelsior. Dinsdagmorgen begonnen ze met vijftien man aan het voetbalklaar maken van het veld. Om 16:00 uur was de klus geklaard.

"We zijn er vanmorgen heen gegaan om het veld schoon te maken. Een sponsor is gekomen met een shovel om de sneeuw weg te werken en er waren veel vrijwilligers. We hebben het goed aangepakt en het veld ligt er super bij!"



Dat het schoonmaken ging lukken, was niet altijd even zeker. "Om 12:00 uur begonnen we te twijfelen: zou het wel gaan lukken? Maar we hebben gewoon een tandje bijgezet en toen was het klaar."

Het ziet er nu een stuk anders uit dan maandag, toen er slechts een klein strookje vrij was gemaakt om op te kunnen trainen. "We hebben het veld ook gelijk laten slepen, dus hij is hartstikke goed", vertelt Van der Neut enthousiast. "Als-ie nu nog wordt afgekeurd, worden we helemaal gek hiero", voegt hij lachend toe.

De wedstrijd, die om 20:00 uur begint, ziet Van der Neut zonnig in. "Ik denk dat Vitesse het moeilijk krijgt; 2-1 voor Excelsior."