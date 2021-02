Metro's niet meer naar Rotterdam-Nesselande, ook Hoekse Lijn en meeste trams vervallen

Het winterweer gooit dinsdagavond roet in het eten op de metrolijnen A, B en C in Rotterdam-Oost. De metro's rijden voorlopig niet ondergronds. Passagiers moeten daarom een deel van het traject met bussen. Op lijn B rijdt tussen Nieuw Verlaat en Nesselande helemaal geen metro. De RET laat rond 20:00 uur weten dat er ook geen metro op de Hoekse Lijn meer rijdt. Van de trams rijden alleen lijn 2 en 25 (deels) nog.

Volgens de RET zijn er veel problemen door ijsvorming in het metro- en tramverkeer. Bij de metro's kan het ijs kortsluiting veroorzaken als de rijtuigen van bovengronds ondergronds gaan. Op dat moment wordt namelijk gewisseld van stroomafnemer, respectievelijk van de bovenleiding naar de zogeheten derde rail. Het smeltende ijs op de derde rail kan voor kortsluiting zorgen, wat maandagavond al gebeurde bij metrostation Dijkzigt.



De dienstregeling van de metrolijnen A, B en C is flink omgegooid. Tussen Nieuw Verlaat en Nesselande rijden dinsdag de hele avond geen metro's meer. Tussen metrostation Schenkel en Kralingse Zoom zet de RET pendelbussen in met een stop bij Capelse Brug. De opgeknipte metro rijdt vervolgens nog tussen metrostation Schenkel en Binnenhof, en Schenkel en Nieuw Verlaat en door naar de Terp (lijn C).

De RET zegt te hopen dat de problemen met de metro's in Rotterdam-Oost in de nacht van dinsdag op woensdag opgelost kunnen worden.

Ook tramverkeer zwaar gehinderd door ijsvorming

Het tramverkeer wordt sinds de sneeuw van zondag ook zwaar gehinderd. Dinsdagavond rijden alleen lijn 2 nog op het volledige traject en lijn 25 op het traject Waterkamp en Kromme Zandweg. De lijnen 21 en 24 die na zondag ook nog reden, zijn inmiddels uitgevallen.



"We doen er alles aan om de tramsporen ijsvrij te krijgen, maar dat is een groot probleem. We hadden nog gehoopt om in ieder geval de remise in Beverwaard zo snel mogelijk toegankelijk te krijgen, maar dat is nog steeds niet gelukt. We kunnen trams daar dus ook niet naar toe rijden voor onderhoud, etc.", aldus een RET-woordvoerder.

Ze sluit niet uit dat de problemen nog een groot deel van de week, met het aanhoudende winterweer, zullen blijven.