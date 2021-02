Nog maar twee tramlijnen RET actief, ook problemen metrolijnen A en B

Het winterweer gooit woensdagochtend flink roet in het eten op de metrolijnen A en B in Rotterdam-Oost. Passagiers moeten een deel van het traject met pendelbussen. En op lijn B rijdt tussen Nieuw Verlaat en Nesselande helemaal geen metro. De RET laat weten dat er nog steeds geen metro op de Hoekse Lijn rijdt. Van de trams rijden alleen lijn 2 en 25 (deels) nog.

Volgens de RET zijn er veel problemen door ijsvorming in het metro- en tramverkeer. "We hebben geprobeerd om meer tramlijnen ijsvrij te maken, maar dat is nog niet gelukt", zegt Diana van Stijn van de RET. Doordat lijn 23 niet te gebruiken is, is ook de tramremise in de Beverwaard niet bereikbaar. "Het is ons vannacht weer niet gelukt om die lijn vrij te krijgen, terwijl die remise wel belangrijk is voor het onderhoud van de trams."

Bovengronds en ondergronds

Bij de metro's kan het ijs kortsluiting veroorzaken als de rijtuigen van bovengronds ondergronds gaan. Op dat moment wordt namelijk gewisseld van stroomafnemer, respectievelijk van de bovenleiding naar de zogeheten derde rail. Het smeltende ijs op de derde rail kan voor kortsluiting zorgen, wat maandagavond al gebeurde bij metrostation Dijkzigt.



De dienstregeling van de metrolijnen A en B is flink omgegooid. De metro rijdt niet tussen Schiedam en Hoek van Holland. Tussen Nieuw Verlaat en Nesselande rijden woensdag geen metro's. Tussen metrostation Schenkel en Kralingse Zoom zet de RET pendelbussen in met een stop bij Capelse Brug. De opgeknipte metro rijdt vervolgens nog tussen metrostation Schenkel en Binnenhof, en Schenkel en Nieuw Verlaat. Metrolijn C rijdt nog volledig.

Reizigers klagen dat het in de metro's dinsdag razend druk was. Het was daarom volgens hen moeilijk om afstand te houden. Ook woensdag was het soms druk.

Strijd tegen het ijs

De RET blijft 24 uur per dag proberen om het ijs weg te krijgen. "Het is de strijd tegen het ijs. We zijn bezig en hopen op verbetering, maar tegelijkertijd moeten we concluderen dat het koud blijft. Wie gaat deze strijd winnen?", vraagt Van Stijn zich af. "Het enige wat nog helemaal rijdt, is de bus. Die is heel betrouwbaar op dit moment. We raden reizigers aan om de informatie online goed in de gaten te houden."