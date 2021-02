Ook woensdagmorgen weer uitval trams en metro, RET zet bussen in

Het winterweer gooit woensdagochtend flink roet in het eten op de metrolijnen A en B in Rotterdam-Oost. Passagiers moeten een deel van het traject met pendelbussen. En op lijn B rijdt tussen Nieuw Verlaat en Nesselande helemaal geen metro. De RET laat weten dat er nog steeds geen metro op de Hoekse Lijn rijdt. Van de trams rijden alleen lijn 2 en 25 (deels) nog.

Volgens de RET zijn er veel problemen door ijsvorming in het metro- en tramverkeer. "We hebben geprobeerd om meer tramlijnen ijsvrij te maken, maar dat is nog niet gelukt", zegt een woordvoerder van RET.

Bij de metro's kan het ijs kortsluiting veroorzaken als de rijtuigen van bovengronds ondergronds gaan. Op dat moment wordt namelijk gewisseld van stroomafnemer, respectievelijk van de bovenleiding naar de zogeheten derde rail. Het smeltende ijs op de derde rail kan voor kortsluiting zorgen, wat maandagavond al gebeurde bij metrostation Dijkzigt.



De dienstregeling van de metrolijnen A en B is flink omgegooid. Tussen Nieuw Verlaat en Nesselande rijden woensdag geen metro's.. Tussen metrostation Schenkel en Kralingse Zoom zet de RET pendelbussen in met een stop bij Capelse Brug. De opgeknipte metro rijdt vervolgens nog tussen metrostation Schenkel en Binnenhof, en Schenkel en Nieuw Verlaat. Metrolijn C rijdt nog volledig.

Reizigers klagen dat het in de metro's dinsdag razend druk waren. Het was daarom volgens hen moeilijk om afstand te houden.

Ook tramverkeer zwaar gehinderd door ijsvorming

Het tramverkeer wordt sinds de sneeuw van zondag ook zwaar gehinderd. Woensdagochtend rijden alleen lijn 2 nog op het volledige traject en lijn 25 een aangepaste route op het traject Waterkant en Kromme Zandweg. De lijnen 21 en 24 die na zondag ook nog reden, zijn inmiddels uitgevallen.

