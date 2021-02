Auto's in de berm en op de vangrail: berger Koos heeft het 'r druk mee

Slippartijen in bochten en automobilisten die zich vastrijden in een sneeuwduin. Berger Koos heeft het druk in dit winterse weer. Hij rijdt dinsdag rond op de snelwegen om gestrande automobilisten te helpen. Hij schat in dat zijn bedrijf het zeker 50 procent drukker heeft dan normaal. "Je kan de stilstaande auto's overal tegenkomen!"

Op het kantoor van bergings- en takelbedrijf A. Barendregt staat de telefoon roodgloeiend. Er komt een stortvloed aan meldingen binnen, vertelt Arie Barendregt. Hij schat in dat ze zo'n 130 meldingen op een dag hebben. Normaliter is dit circa 60 keer, dus het is lekker druk.

"Het is een piek zoals vanouds. Mensen zijn dit weer niet meer gewend en moeten even schakelen. Dan moeten wij gas geven!"

Takelen met Koos

Berger Koos rijdt rond in een gele takelwagen met de slogan: "Met hetzelfde gemak, trekt Koos alles op zijn bak." En die slogan maakt hij de afgelopen dagen zeker waar. Vooral in de spits is het druk en dan komt hij handen te kort. "Je hebt veel meer schade- en pechgevallen die stil komen te vallen op de snelweg." In de middag kan de Alblasserdammer even bijkomen. Maar ook dan zijn er nog automobilisten die verrast worden door gladheid op de wegen.

Op de A15 komt Koos een auto tegen met fikse schade. Die is geslipt in de bocht en heeft de vangrail goed geraakt. "De weg is een beetje glad en dan krijg je dit." De zwarte Peugeot wordt op de takelwagen gezet en naar Rhoon gereden. "Daar wordt de wagen gelost en dan gaan we transport regelen voor de automobiliste."