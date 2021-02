Topdrukte bij dierenambulance: veel vogels in nood door kou

De dierenambulance in Zuid-Holland-Zuid heeft het druk. Vooral vogels hebben last van de strenge vorst, omdat ze door de sneeuw en bevroren grond moeilijk aan voedsel kunnen komen. De meldingen van gestrande vogels stromen daarom binnen.

Zoals van John van Puijenbroek uit Maassluis, die een onderkoelde ijsvogel vond. ''Ik had nog nooit eerder een ijsvogel gezien'', zegt hij. ''Mooi beestje, lief toch?'' Het straalblauwe vogeltje liet zich gewoon oppakken en in een bewaardoos doen.

"Het feit dat je een vogel al kan benaderen en zo kan oppakken, geeft al aan dat-ie niet in orde is", oordeelt vrijwilliger Patrick van der Will van de dierenambulance. Toch beloven hij en zijn collega Wendy van Poel dat ze goed voor het beestje zullen zorgen, waarna het in de ambulance wordt meegenomen.

De volgende rit gaat naar Rotterdam-Zuid waar op twee adressen verzwakte houtsnippen worden opgehaald. Alle koudeslachtoffers worden vervolgens afgeleverd bij de vogelopvang Karel Schot aan het Afrikaanderplein in Rotterdam-Zuid.

'We hebben een hoogseizoen en een laagseizoen van het aantal meldingen. Dit is het laagseizoen, maar door de vorst krijgen we veel meldingen'', zegt Iris van Zeijl van Dierenambulance Zuid-Holland-Zuid. ''Normaal gesproken krijgen we nu zo'n vijftien meldingen, het is nu halverwege de dag en we zitten al op vijftig meldingen.''

Corona maakt de situatie lastiger

''Door de coronamaatregelen kunnen we nu minder mensen inzetten op de telefoondienst'', zegt Van Zeijl. ''Er staan daardoor constant mensen in de wacht.'' Een bijkomend probleem is uiteraard de kou. ''Het duurt langer om ergens te komen en daarbij lukt het ook niet altijd om overal te komen.'' Momenteel leidt de Dierenambulance wel extra chauffeurs op om de topdrukte aan te kunnen.

Vooral watervogels hebben het zwaar

''Watervogels, zoals reigers, kunnen helemaal niet goed tegen de kou'', zegt Monique de Vrijer van vogelopvang Vogelklas Karel Schot. En anders dan je dus zou denken kan de ijsvogel ook absoluut niet tegen lage temperaturen. ''We hebben daarom alle kruiken en warme dekentjes uit de kast gehaald om de dieren op te warmen.''