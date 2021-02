Schaatsbaan in Schiedam na 1 dag alweer dicht: 'Een boete kunnen we niet betalen'

De schaatsbaan van Tennisvereniging Van Vliet in Schiedam is niets meer dan een ondergespoten tennisbaan. Precies genoeg voor de kinderen om op te kunnen spelen. Ook genoeg om in de problemen mee te komen, blijkt dinsdag.

Maandag opende de schaatsbaan 'de deuren' en een dag later is hij alweer gesloten. "Hij zit weer dicht ja", vertelt eigenaresse Miranda van Vliet. "Het zit zo: in principe is het zo dat landelijk gezien alleen ijsclubs en -verenigingen open mogen. IJsbanen die alleen ijsbaan zijn, zeg maar."

Ze zucht even. "Wij hebben een vergunning voor ijsclub op ons huurcontract zitten, dus we dachten dat wij er ook onder zouden vallen." Daar dacht de gemeente Schiedam anders over. Of beter gezegd: ze weten het niet.

Meer dan twintig jaar

"De gemeente Schiedam heeft ons benaderd; ze zijn er daar nog niet helemaal over uit of wij er nou onder vallen of niet", vertelt Van Vliet. "Ze zouden vanmiddag vergaderen en dan zouden we wel of geen groen licht van ze krijgen, maar we hebben nog niets gehoord."



Dus is de ijsbaan voor de zekerheid dinsdag maar dicht gebleven. "Een boete kunnen we niet betalen. We doen iets leuks voor de kinderen, dat doen we al meer dan twintig jaar. Dit is niet iets wat uit de lucht is komen vallen, we doen dit al jaren!"

"We snappen niet wat het probleem is", vervolgt ze. "We doen het alleen voor kinderen, dus een risico voor volksgezondheid is het niet. We kunnen nu alleen maar wachten op het verlossende woord dat we open kunnen."