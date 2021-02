Ouderen over 'spekgladde' stoepen bij GGD-priklocaties: 'Er moet beter gestrooid worden!'

Er moet meer en beter gestrooid worden bij GGD-locaties. Dat zegt Leefbaar Rotterdam in een brief aan de Rotterdamse gemeenteraad. Er zijn hun verhalen ter ore gekomen die 'niet door de beugel kunnen'.

"Afgelopen weekend is ons hele land verrast met hevige sneeuwval", begint de partij. "Een witte deken bedekte de stad, wat voor veel mensen de reden was om lekker de straat op te gaan om te genieten van de sneeuw."



"Desalniettemin brengt de hevige sneeuwval ook een aantal problemen met zich mee. De trottoirs, paden en wegen zijn glad, het openbaar vervoer rijdt niet altijd en de afvalinzameling geschiet wat langzamer dan we gewend zijn."

Gevaar voor eigen leven

Nu is dat volgens Leefbaar nog geen reden tot paniek: het is juist heel begrijpelijk in 'deze uitzonderlijke situatie'. Wat wèl een aandachtspunt is, is de mate van strooien rondom de priklocaties van de GGD, seniorenflats en verzorgingshuizen. "Er wordt daar onvoldoende gestrooid."

Daarbij komen nu de ouderen die zich laten vaccineren bij Rotterdam The Hague Airport; 'waar zij met gevaar voor eigen leven over niet-gestrooide trottoirs moeten lopen en soms een uur in de kou moeten wachten op een prik'. "Een uiterst kwalijke situatie om kwetsbare ouderen van 80 of 90 jaar oud in de sneeuw te laten staan met -5 graden."

Daarom wil de partij extra aandacht voor de gladheidsbestrijding bij GGD-priklocaties.