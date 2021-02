Excelsior door late treffer uitgeschakeld in ijskoud bekerduel

Het is Excelsior dinsdag niet gelukt om de halve finale van de TOTO KNVB Beker te bereiken. De ploeg uit Kralingen hield in eigen stadion lang stand tegen Vitesse, maar verloor de wedstrijd met 0-1 door een laat doelpunt van Loïs Openda.

Het was tot op de wedstrijddag zelf spannend of het bekerduel wel door zou gaan. Het veld in Kralingen lag namelijk bedekt met een dikke laag sneeuw. Bij Excelsior werd er met man en macht gewerkt om het veld sneeuwvrij te krijgen. En met succes, want om 16:00 was er geen sneeuwvlok meer te zien.

Excelsior werd in de beginfase al snel onder druk gezet door de Arnhemmers, maar stichtte zelf ook al vroeg gevaar. Joël Zwarts scoorde na acht minuten bijna een wereldgoal. Hij zag Vitesse-keeper Remko Pasveer ver voor zijn doel staan en probeerde het vanaf de middenlijn. De doelman was net op tijd weer terug op zijn lijn om de bal te vangen. Zelf waren de Kralingers in de eerste minuut al goed weggekomen, toen een harde tackle van Brandon Ormonde-Ottewill op de enkel van Oussama Tannane niet bestraft werd door de VAR.

Het zat Excelsior niet tegen

Excelsior, dat in de vorige bekerronde MVV uitschakelde, liet verder bij vlagen goed aanvallend voetbal zien in de eerste helft, maar toch was de beste kans voor Vitesse. Na een mooie steekpass van Patrick Vroegh knalde aanvaller Armando Broja de bal van dichtbij tegen de paal.

Vitesse begon ook direct na rust met fel druk zetten en creëerde de beste kansen. Loïs Openda raakte de paal nadat hij goed open draaide en een zwabberschot van Tannane werd knap gepakt door Excelsior-keeper Alessandro Damen, die later ook twee keer achter elkaar een inzet van Openda wist te keren. De grootste kans voor Excelsior was voor Zwarts, die helemaal vrij binnen het strafschopgebied kon uithalen, maar net te hoog mikte.

Late beslissing

In de slotfase leek Damen uit te groeien tot de man van de wedstrijd. Met kunst en vliegwerk wist hij een gevaarlijke hoekschop van Vitesse uit zijn doel te ronselen. In de extra tijd viel dan toch het doelpunt voor de Arnhemmers: Openda schoof de bal laag langs Damen. Daardoor blijkt de kwartfinale van de beker het eindstation voor Excelsior, tot teleurstelling van trainer Marinus Dijkhuizen. "Natuurlijk is het zuur, want als je zo laat een doelpunt tegen krijgt kan je er niets meer tegen doen," laat de trainer weten. "Maar we hebben veel bereidheid getoond en als team gespeeld, dus ik ben ook trots op mijn ploeg."

Glad veld

Hoewel er erg hard gewerkt was om het veld in Rotterdam sneeuw-en ijsvrij te maken, zorgden de winterse omstandigheden ervoor dat het speelveld glad was. Dat merkte ook Excelsior-speler Mats Wieffer. "De eerste helft was het nog wel te doen, maar in de tweede helft was het vooral in ons strafschopgebied erg glad. Het leek wel alsof we op ijs speelden."

Feyenoord komt donderdag in actie in een andere kwartfinale van de KNVB Beker. De ploeg uit Rotterdam-Zuid neemt het in een uitwedstrijd op tegen sc Heerenveen. Ook die wedstrijd is live te volgen op Radio Rijnmond.

Scoreverloop:

'90+1 0-1 Loïs Openda

Opstelling Excelsior:

Damen, Ormonde-Ottewill, Matthys, Wieffer, Horemans, Aberkane, Baas, Bruins, Niemeijer, Omarsson, Zwarts.