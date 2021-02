Het weer van woensdag: Zonnige perioden en vannacht zakt temperatuur tot -11

Woensdag zijn er flinke zonnige perioden en trekken er slechts enkele wolkenvelden voorbij. Het is 0 tot -2 graden en er staat een zwakke tot matige noordoostenwind.

Het ijs is op veel plekken nog niet dik genoeg om veel schaatsers te kunnen dragen. Pas daarom op met op het ijs gaan.

Vanavond en vannacht is het helder en koelt het flink af. Het kwik zakt naar -8 tot lokaal -11 graden. Er waait een zwakke noordoostenwind.

Donderdag schijnt de zon flink en loopt de temperatuur op naar -1 of -2 graden. Er staat een zwakke tot hooguit matige oostenwind.

Vooruitzichten

Het weekend verloopt droog en de zon schijnt ook dan flink. Pas op zondag neemt de bewolking langzaam toe. Vrijdag en zaterdag vriest het overdag 3 of 4 graden. Op zondag ligt de temperatuur rond of net iets onder het vriespunt. In de nachten vriest het vaak streng.

Gemiddelde temperatuur

Tussen 1 en 10 februari bedraagt de gemiddelde maximumtemperatuur op Rotterdam Airport 6,6 graden en de minimumtemperatuur 1,0 graden. Er valt gemiddeld 25,2 mm neerslag.