Vrienden trotseren de sneeuw in korte broek voor afgebrand theater Plaswijckpark: 'Zo koud is het helemaal niet'

Vrienden trotseren in korte broek de sneeuw voor afgebrand theater Plaswijckpark: 'Zo koud is het helemaal niet'

Veel mensen moeten er niet aan denken, maar Joop, Tibo, Fender en Onno doen het gewoon; in korte broek over straat lopen in deze vrieskou. En dat doen ze niet zonder reden. De vier vrienden zamelen op deze manier geld in voor het afgebrande theatergebouw van het Plaswijckpark. "We willen gewoon dat het theatergebouw zo snel mogelijk weer gebouwd wordt."

In de avond van woensdag 27 januari brandde het theatergebouw van het Plaswijckpark af. De vlammen sloegen uit het rieten dak en al snel bleek dat de brand aangestoken was. De moeder van Joop zag de brand van dichtbij. "Ik fietste 's avonds vanuit werk naar huis en kwam ik erlangs. Precies op dat moment kwamen al die brandweerwagens. Dan slaat de schrik je wel even om het hart."

Ook Joop kan zich de brand van een straat verderop nog herinneren. "De rook was heel erg dik. Het was echt heel heftig." Voor één van zijn buren vond Joop de brand nog wel het ergst, vertelt hij terwijl hij met zijn vrienden in de deuropening van zijn huis staat. "Heidi, een vrouw van 80 jaar die verderop woont, bleef steeds rondjes lopen, omdat ze het heel erg vond. Maar de brand was ook gewoon heel erg."

Om iets te doen voor het Plaswijckpark verzon de tienjarige Joop Hendriks een ludieke actie. Hij gaat een maand lang in een korte broek lopen en laat zich sponsoren. Direct sloten zijn vrienden Tibo, Fender en Onno zich aan bij de actie om geld in te zamelen voor het park.

Na de eerste twee weken van hun actie gaan Joop, Tibo, Fender en Onno op bezoek bij het Plaswijckpark om te kijken hoe het er nu bij ligt. Maar dan moeten ze natuurlijk eerst hun schoenen aandoen. Ook de zusjes van Joop gaan mee. Ze steunen de actie graag. "We vinden zijn actie superleuk. Zelf hebben we niet zoveel korte broeken, dus dan doen we soms rokjes aan. Maar we zijn supertrots op hem."



Als de jassen, schoenen en wanten aangetrokken zijn rent het gezelschap gelijk de straat op om sneeuwballen te gooien. Koud hebben ze het niet volgens Tibo. "Je went er wel aan." Fender vult hem aan. "De eerste paar dagen heb je het een beetje koud, maar nu niet meer."

Nog voor hun ouders goed en wel buiten staan, begint het sneeuwballengevecht in de straat al. En eerlijk is eerlijk, het is een beetje een gek gezicht om vier jongens bij een temperatuur van min twee en een besneeuwde straat een sneeuwballengevecht te zien houden. Een buurvrouw kan een lach niet onderdrukken. "Het zijn dappere dodo's."

De moeder van Joop slaat het tafereel van een afstandje gade. Met een glimlach op het gezicht zegt ze: "Hij loopt al twee jaar in een korte broek. Om het zichzelf moeilijk te maken wilde hij ook nog in korte mouwen lopen. Maar dat vond ik iets te veel van het goede."

Rondlopen in korte broek is niet het enige dat de jongens doen om geld in te zamelen. "We hebben statiegeldflessen ingezameld en pepernoten en koekjes gebakken en verkocht." Bij de vraag hoeveel geld erop is gehaald beginnen de vrienden te glunderen. "We hebben al zo'n 300 euro opgehaald. De juf had ons beloofd dat als we meer dan 100 euro ophaalden, we onze weektaak op school niet hoefden te doen. Dus die hoeven we nu lekker niet te doen!"

Al lachend en sneeuwballen gooiend lopen de jongens over straat. De ene sneeuwbal volgt de ander op als ze naar het Plaswijckpark lopen, dat een straat verderop ligt. Bij de ingang staat Fred Nijeveen de mannen al op te wachten. "Welkom jongens! Ik wil jullie bedanken voor de actie die jullie aan het doen zijn. Het is super wat jullie voor Plaswijckpark doen!"

Op het park doet weinig meer denken aan de grote brand van twee weken eerder. De resten van het theatergebouw zijn, op een kleine berg beton na, opgeruimd. Het fundament is onder een laagje sneeuw bedekt, maar het park ruikt nog wel naar brand. "Nu alles onder een laagje sneeuw ligt valt het niet meer zo op", zegt Nijeveen terwijl hij de plek van de brand laat zien. "Maar alles zit onder een laagje roet. We hebben voor de zekerheid alle tegels rondom het gebouw er maar uit gehaald. Die waren echt heel vies."

Terwijl de jongens een speeltoestel beklimmen, vertelt Nijeveld dat de actie van de vier vrienden het personeel van het park goed doet. "Hij heeft wel een mooie maand uitgekozen om dit te doen", lacht Nijeveld. "Het is echt fantastisch dat ze dit doen. Het geeft de betrokkenheid van de kinderen aan. Dat ze waarderen wat wij hier doen."

Het Plaswijckpark heeft het geld ook hard nodig, legt Nijeveld uit terwijl hij naar het besneeuwde fundament van het theatergebouw kijkt. "We zijn gelukkig verzekerd, maar er zijn altijd zaken die erbuiten vallen. Vandaag hebben we zandmonsters laten nemen", vertelt Nijeveld terwijl hij naar het zand onder de schommels wijst. "Dat zand moet aan allemaal eisen voldoen, maar dat is door het roet vervuild. Als dat eruit moet, zijn de kosten voor ons. Dus dan is het geld dat binnenkomt met de actie van Joop heel welkom."

Daarom heeft Plaswijckpark besloten om Joop en zijn vrienden een handje te helpen, want tot op heden haalden de vier 'helden in korte broek' vooral contant geld op. "Mensen kunnen Joop ook steunen met zijn actie door geld over te maken. Daar hebben we een rekening voor", legt Nijeveld uit. "Mensen moeten dan wel vermelden dat het voor de actie van Joop is."

Wat er met het geld moet gebeuren is voor Joop en zijn vrienden wel duidelijk. "Kleine kinderen konden knikkerbanen bouwen en grote kinderen een heel kasteel." Fred Nijeveen lacht. "Ah, ja de blauwe blokken moeten terug. Dat gaat zeker gebeuren. Maar we hebben heel veel kinderen al gevraagd wat ze leuk zouden vinden. We zijn er immers voor de kinderen."