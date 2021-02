FC Dordrecht voegt Zwitserse middenvelder toe aan selectie

Valentino, zoals zijn voetbalnaam luidt, speelde in de jeugd van FC Basel en speelde ook wat wedstrijden als jeugdinternational voor Zwitserland. De laatste club van de 23-jarige voetballer was Lokomotiv Plodiv. In de Bulgaarse hoogste divisie kwam hij tot drie duels.

FC Dordrecht kwam afgelopen maandag niet in actie, omdat het duel met Jong Utrecht vanwege het winterweer werd afgelast. Aanstaande maandag staat de uitwedstrijd tegen Jong Ajax op het programma.