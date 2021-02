Liveblog winterweer teruglezen: Ook donderdag aangepaste dienstregeling, code geel voor gladheid

De regio is donderdag nog altijd bedekt onder een witte laag sneeuw. Dat zorgt nu vooral voor hinder in het openbaar vervoer.

• Er geldt donderdag nog steeds code geel in onze regio.

• Het winterweer gooit nog flink roet in het eten voor het Rotterdamse metro- en tramverkeer . De NS rijdt donderdag een aangepaste dienstregeling .

• Op verschillende snelwegen zijn spoedreparaties aan het wegdek uitgevoerd.

• Bekijk hier waar je kunt schaatsen in de regio.

08:50

Door de schade aan het asfalt ontstaan er ook files. Zo zijn er op de A15 richting Gorinchem 2 rijstroken dicht. Aan de andere kant op de A15 richting Rotterdam staat een file van 10 kilometer, de rechterrijstrook is daar dicht.

08:30

Door de vorst zijn er op verschillende wegen gaten ontstaan. Een deel is al gerepareerd, maar volgens Rijkswaterstaat zijn er nog een paar wegen waar het asfalt behoorlijk beschadigd is. Het gaat om de A15 bij Gorinchem richting Europoort, de A59 richting Ouddorp, de A15 bij Papendrecht richting Gorinchem en de A16 bij Dordrecht richting Rotterdam. Rijkswaterstaat gebruikt de minst drukke momenten op de dag om de beschadigingen te repareren.

08:00

Door een ongeluk rijdt lijn 66 richting Feijenoord een omleiding via Beijerlandselaan. Halte Polderlaan vervalt daardoor. Volgens de RET moeten reizigers rekening houden met extra reistijd.



07:10

De problemen bij de RET worden langzaam opgelost. De huidige stand van zaken:

Tram

-Lijn 2, 21, 23 en 24 rijden weer volledig.

-Lijn 4 wordt getest en volgens de RET kan die snel gaan rijden.

-Lijn 25 rijdt wel, maar via een aangepaste route.

-Lijn 7, 8 en 20 rijden nog niet. Wanneer daar verandering in komt, is nog niet duidelijk.

Metro

Lijn C, D en E rijden weer volgens de normale dienstregeling. Volgens de RET kan de route afwijken .

06:25

Het is vandaag koud, maar de zon schijnt volop en wordt het een stralende winterdag !







06:10

Reis je met de NS? Houd dan de reisplanner in de gaten voor actuele dienstregeling. Want ook vandaag rijden de treinen met een aangepaste dienstregeling.



23:20

Zo worden de gaten in de weg die ontstaan door vorstschade gerepareerd :

21:54

Er wordt hard gewerkt om het wegdek, dat door de vorst aangetast was, weer op orde te krijgen.



21:30

Op verschillende plekken in de regio sneeuwt het weer. Onder meer in Strijen, Puttershoek, Papendrecht en Dordrecht vielen witte vlokken uit de hemel. Ook in Alblasserdam sneeuwde het.



20:44

"Wat is het alweer lang geleden dat we met zo'n grote hoeveelheid sneeuw te maken kregen", schrijft W. Vergeer. "Daar moet natuurlijk uitbundig van genoten worden en dat laten zeker de kinderen zich geen twee keer zeggen! Na wekenlang thuisonderwijs gingen de basisscholen deze week weer open en dat viel samen met dat enorme pak sneeuw. Langere lunchpauzes op CBS De Bouwsteen in 's-Gravendeel om lekker lang te kunnen genieten van deze winterse sneeuwpret."



20:24

Het winterweer gooide woensdagochtend opnieuw flink roet in het eten op het spoor. Zowel de metrolijnen als de trams hebben al dagen te maken met sneeuw en ijs dat leidt tot vertraging en uitval. Dit zorgde voor chaos en verwarring bij reizigers.



20:04

De storing aan de Botlekbrug is verholpen.

19:50

Ook op de A15 worden spoedreparaties aan het wegdek uitgevoerd.



19:43

De A27 richting Breda tussen knooppunt Everdingen en aansluiting Lexmond afgesloten vanaf 21:00 uur tot donderdag 05:00 uur voor spoedreparaties aan het asfalt.



19:28

Eindelijk was de ijsbaan in Strijen dik genoeg om op te kunnen schaatsen. Dat was voor het eerst in 'zoveel jaar' tijd, laat Wilko Vergeer weten. "Er werd meteen de eerste dag volop gebruik van gemaakt onder het genot van een heerlijk winterzonnetje. Tegen zonsondergang werd het weer wat frisser en was er op de baan meer ruimte voor de kinderen die hun eerste stapjes op het ijs zetten. Met diezelfde ondergaande winterzon als prachtig decor!"



19:21

De verbindingsweg vanuit Roosendaal (#A17) richting Rotterdam (#A16) is dicht door een spoedreparatie.

18:53

Duncan Roest waagde zich woensdag op de Molecatensingel in Beverwaard.



18:38

Er is voor de tweede keer in deze winterse week storing aan de Botlekbrug. De brug is van beide kanten afgesloten. Volgens een woordvoerder van Rijkswaterstaat zit er een grendel vast. Of dat net als dinsdag door bevriezing komt, is niet duidelijk. Een monteur is onderweg.

18:20

De problemen op het spoor houden ook op donderdag aan. NS laat weten ook donderdag met een aangepaste dienstregeling te rijden. Dat houdt in dat er vooral Sprinters rijden. Op een aantal trajecten rijden ook Intercity’s. "Het is helaas niet altijd zeker welke treinen wel of niet kunnen rijden. Het kan zijn dat dit pas kort voor vertrektijd bekend wordt." De NS raadt daarom aan om alleen te reizen als dat noodzakelijk is.

18:15

Prachtige beelden uit Kinderdijk:



17:56

Een trein met sneeuwschuiver gaat dwars door een sneeuwduin heen.



17:53

De problemen op de weg zijn voorlopig nog niet voorbij.



17:41

Deze Rotterdamse fietspaden liggen er mooi bij:

17:40

Heel veel mensen op de ijsbaan in Hendrik-Ido-Ambacht.

17:35

17:30

De huidige stand van zaken bij de RET:

Tram

- Lijn 2 rijdt de hele route

- Lijn 4, 7, 8, 20 en 24 rijden niet.

- Lijn 21 rijdt tussen de Esch en Oostplein, maar rijdt niet tussen Burgemeester van Walsumweg en Holy/Woudhoek

- Lijn 25 rijdt tussen Waterkant en Kromme Zandweg, maar rijdt niet tussen Beijerlandselaan en Schiebroek (alleen pendelbus tussen Franciscus Gasthuis en Rotterdam Centraal)

- Lijn 23 rijdt tussen Beverwaard en Rotterdam CS, maar rijdt niet tussen Kruisplein en Marconiplein.

Metro

- Lijn A rijdt tussen metrostation Schenkel en Binnenhof en tussen Hoek van Holland Haven en Schiedam Centrum. Tussen Schiedam Centrum en Schiedam Nieuwland pendelt één metro heen en weer. Een reiziger die reist tussen Beurs en Hoek van Holland moet dus tweemaal overstappen.

- Lijn B rijdt tussen metrostations Nieuw Verlaat en Schenkel, maar rijdt niet tussen Nesselande en Ambachtsland. En niet tussen Capelsebrug en Schiedam Centrum.

- Metrolijn B rijdt niet tussen Marconiplein en Capelsebrug.

- Tussen metrostation Schenkel en Capelsebrug zet de RET pendelbussen in. Op Capelsebrug kan overgestapt worden op lijn C.

- Er rijden geen metro’s tussen metrostation Nieuw Verlaat en Nesselande.

- Lijn C rijdt volledig.

- Lijn D rijdt volledig.

- Lijn E rijdt tussen CS en Nootdorp

Bus

Alle lijnen rijden.

17:25

Ze krijgen veel telefoontjes van verontruste dierenliefhebbers binnen op de Floating Farm in Rotterdam. Of de drijvende koeien de winterse kou wel trekken? Goed nieuws want boer Bert van Doesburg is resoluut: "Ook al is het dertig graden onder nul, daar hebben ze totaal geen last van."

17:20

Door de problemen op verschillende metrolijnen zet de RET bussen in:

17:15

De bekerwedstrijd tussen Heerenveen en Feyenoord is afgelast. Door het aanhoudende winterweer is het veld onbespeelbaar geworden. Het duel, dat eigenlijk donderdagavond gespeeld zou worden, wordt volgende week woensdag om 18:45 uur ingehaald.

Afgelopen zondag werd ook al een wedstrijd van Feyenoord afgelast. Toen gold er in Nederland code rood en ging het competitieduel met FC Groningen niet door.

17:10

Rotterdammers moeten er rekening mee houden dat het langer kan duren voordat afval in de stad wordt opgehaald. De chauffeurs van de gemeente Rotterdam zijn namelijk druk bezig met het schuiven van sneeuw en strooien van zout om de wegen begaanbaar te houden.

De gladheid zorgt mogelijk de hele week voor vertraging bij de afvalinzameling. De gemeente roept inwoners daarom op om afval niet naast de ondergrondse containers te zetten wanneer deze vol zitten, maar om naar een andere container te lopen. "Of bewaar uw afval nog even thuis, totdat de container geleegd is."

17:05

Grote verkeersdrukte in Rotterdam woensdagmiddag.

16:50

De inzameling van grofvuil in Oostvoorne gaat deze donderdag vanwege de weersomstandigheden niet door. Omdat de inzameling van restafval op maandag en dinsdag ernstig is verstoord, heeft de gemeente besloten die achterstanden eerst zo snel mogelijk weg te werken. Daarom wordt de inzameling van het grofvuil met een week uitgesteld, naar donderdag 18 februari.

Inwoners van Oostvoorne hoeven hun grofvuil dan niet opnieuw aan te melden.

16:45

De werkzaamheden aan het kapotgevroren asfalt op de A27 bij Noordeloos (beide richtingen) zijn al klaar, meldt Rijkswaterstaat. De weg is inmiddels vrijgegeven.

16:25

Deze Rotterdamse markten gaan donderdag gewoon door:

De verwachting is dat de komende dagen de andere Rotterdamse markten ook doorgaan. Bij een veranderende weersverwachting en met name nieuwe winterse neerslag, zal opnieuw bekeken worden of de veiligheid te waarborgen is.

16:10

Op verschillende snelwegen in onze regio heeft de strenge vorst van de afgelopen dagen gaten in het wegdek geslagen. Zo zijn er op de A16 bij knooppunt Terbregseplein richting Breda al de hele dag drie van de vijf rijstroken dicht. Rijkswaterstaat verwacht de weg daar rond 17:00 uur weer helemaal gerepareerd te hebben.

Daarnaast werkt Rijkswaterstaat woensdag aan vorstschade op de Van Brienenoordbrug (A16 richting Den Haag), aan de A27 ter hoogte van Noordeloos (beide richtingen), aan de A15 ter hoogte van Gorinchem richting Rotterdam en aan de A15 bij knooppunt Ridderkerk richting Europoort. Naar verwachting zijn al die werkzaamheden woensdag rond 18:00 uur klaar.

Door de werkzaamheden staan er woensdagmiddag onder meer files op de A15 en de A16.

16:00

Het Hoogheemraadschap van Delfland neemt maatregelen om de ijsgroei op sloten en vaarten te bevorderen. "Daarmee willen we ons inzetten om schaatsplezier daar waar het kan mogelijk te maken. De gemalen zetten we zo veel mogelijk uit en we stellen een vaarverbod in voor alle regionale vaarten in ons gebied", meldt het hoogheemraadschap.

Delfland stelt waar mogelijk gemalen, stuwen en inlaten op zo’n manier in dat het waterpeil minder schommelt. "Door de stroming in het water te beperken, helpen we de natuur een handje. Zo is de stuw tussen de Schie en de grachten van de binnenstad Delft omhoog gezet, om de invloed van de scheepvaart zo veel mogelijk te beperken. De hoofdgemalen Parksluizen in Rotterdam en Westland in Hoek van Holland blijven draaien. In de loop van de week verwachten we ook gemaal Westland stil te zetten."

De overige boezemgemalen staan voorlopig uit. Een boezemgemaal pompt overtollig water van grote vaarten naar de Nieuwe Waterweg of Noordzee.

15:25

Mooie plaatjes vanuit Dordrecht.

14:30

De schaatsbaan van Tennisvereniging Van Vliet in Schiedam is niets meer dan een ondergespoten tennisbaan. Precies genoeg voor de kinderen om op te kunnen spelen. Ook genoeg om in de problemen mee te komen, bleek dinsdag.

Maandag opende de schaatsbaan 'de deuren' en een dag later was hij alweer gesloten. "Hij zit weer dicht ja", vertelde eigenaresse Miranda van Vliet aan Rijnmond. "Het zit zo: in principe is het zo dat landelijk gezien alleen ijsclubs en- verenigingen open mogen. IJsbanen die alleen ijsbaan zijn, zeg maar."

Maar nu mag hij toch weer open, zo meldde de tennisvereniging dinsdagavond laat op Facebook:

Zojuist het verlossende woord gekregen. We mogen open het is officieel!!! Nu nog even een nachtje werken en hopen op lage temperaturen morgen en niet te veel zon! IET GIET OAN!!!!! Posted by Tennispark van Vliet on Tuesday, February 9, 2021

13:55

"Alpinistische sferen"

13:45

Schaatskoorts in Rotterdam-Spangen.

13:35

Het openbaar vervoer in Rotterdam en omstreken ligt nog altijd behoorlijk overhoop door de winterse omstandigheden. Zo rijden de tramlijnen 21 en 23 een ingekorte route, trams 4,7,8 en 20 rijden helemaal niet.

Ook de metrolijnen A, B en E rijden nog altijd een ingekorte route.

13:30

Ouderen die in deze winterse omstandigheden liever niet naar een vaccinatielocatie gaan, hoeven zich volgens de GGD Rotterdam-Rijnmond geen zorgen te maken dat hun beurt voorbij gaat. "Zij kunnen wachten op beter weer of dat een andere locatie in de omgeving opent. Zij blijven altijd welkom."

13:10

'IJsafzetting aan bovenleidingen', 'opstelterreinen' en onderhoudsbedrijven die moeilijk bereikbaar zijn door wisselstoringen: de NS legt ook woensdagochtend weer uit waarom ze nog altijd worstelt met het winterweer. Er is begrip bij velen, maar er zijn ook steeds meer klachten: veel intercity's rijden niet en de sprinters die wel rijden zitten soms propvol. Op sociale media vragen reizigers zich af of dat niet anders kan.

Daarbij wordt erop gewezen dat het weliswaar koud is, maar dat het sneeuwen al een paar dagen geleden gestopt is. Spoorbeheerder ProRail zei daarover gisteren dat dat de situatie gemakkelijker maakt, "maar er is nog veel werk te doen".

Ook belangenorganisatie van OV-reizigers Rover ziet dat het aantal klachten over het openbaar vervoer, en dan met name over de NS, toeneemt. Directeur Freek Bos heeft gisteren een reeks vragen gesteld aan de NS en wachtte vanochtend nog op antwoord. "Je kunt er begrip voor hebben als je weet waardoor het komt. Dat het moeilijk is kan iedereen buiten zien, maar dat ontslaat je niet van de verplichting om het maximale te doen, om een alles-uit-de-kast-scenario uit te voeren."

12:15

Het Waterschap Rivierenland roept op vooral niet te gaan schaatsen op sloten of uiterwaarden. "Het ijs is onbetrouwbaar, schaatsen kan wel bij schaatsverenigingen in uw buurt."

Verder is vanwege de ijsvorming het varen op de boezemwateren van de Alblasserwaard, zoals de Alblas, de Graafstroom en de Giessen niet toegestaan. Ook zijn drie sluizen (Steenhoekse Kanaalsluis, Peulensluis en Damsluis) in Hardinxveld-Giessendam voorlopig gestremd.

"De top van de Rijn bij Lobith zakt richting 14m +NAP, daarna versnelt de daling", meldt het Waterschap verder. "Op de Maas is de waterstand nog licht verhoogd maar dalend. Kwel doet zich op veel plaatsen voor. Hier en daar zijn wellen met zandzakken opgekist, om de stroomsnelheid te vertragen."

12:00

De vorstschade aan het wegdek bij knooppunt Terbregseplein wordt gerepareerd, met een wegafsluiting tot gevolg.

11:20

Ook bussen hebben het zwaar in deze winterse omstandigheden. Zo gleed deze bus van de RET aan de Dirk de Derdelaan in Vlaardingen van de weg. Er moest uiteindelijk een berger aan te pas komen om de bus te bevrijden.

11:10

It giet oan! IJs- en schaatsliefhebbers staan al dagen te trappelen, maar woensdag kan daadwerkelijk op een aantal plaatsen in de regio geschaatst worden. Zoals in Strijen, bij de Strijense IJsclub.

Verslaggever Maikel Coomans nam woensdagochtend al vroeg de proef op de som. Kijk de livestream hier terug:

10:45

Winter: het seizoen van sneeuw en ijspret, maar ook dat van koude ledematen. Een beetje kou is geen probleem, maar dat kan ook doorslaan als je bijvoorbeeld last hebt van wintertenen.

"Wintertenen- of handen hebben met de temperatuur te maken", legt huisarts en Rijnmondexpert Jeanette Caljouw uit. "Het komt alleen voor bij een temperatuur onder de 10 tot 15 graden, en dat is in de winter al snel het geval. Vandaar de naam."

Volgens Caljouw zijn het overigens niet alleen je handen of voeten die last kunnen hebben van dit fenomeen. "Er zijn meer ledematen of uitsteeksels die 'winter' kunnen hebben. Je neus, oren, dijen... het komt op meerdere plekken voor."

10:35

Wel of niet schaatsen, dat is de vraag. Nu het winterweer nog wel even aan lijkt te houden, is er nergens in de regio meer een schaats te vinden. Maar wáár kan er precies geschaatst worden? Want op natuurijs kan iedereen schaatsen, maar het coronavirus gooit voor een aantal ijsclubs roet in het eten.

Deze ijsclubs gaan open

* De Strijense IJsclub gaat woensdag open

* IJsclub Nooitgedacht in Oudenhoorn gaat woensdag open

* De Piershillsche IJsclub opent woensdag een ijsbaantje voor kinderen (vanaf 13:30 uur). De grote ijsbaan volgt later.

* IJsbaan Hoek van Holland gaat donderdag 'zeker' open.

* IJsclub De Brielse Geuzen gaan donderdagmiddag open voor schaatsers tot 17 jaar en leden.

Bij deze ijsclubs is het nog onzeker

* IJsclub Oud-Alblas hoopt het eind van deze week open te gaan.

* Bij ijsclub de Molenhoek in Nieuw-Lekkerland is het ijs nog niet dik genoeg om open te gaan.

* Bij de Poortugaalse ijsclub is het ijs ook nog niet dik genoeg; ze hopen vrijdag open te kunnen gaan.

* Maaslands IJsvermaak blijft nog even dicht, omdat het ijs nog niet dik genoeg is.

* IJsclub Ouddorp heeft de intentie om open te gaan, maar wanneer hangt nog even van het ijs af.

Deze ijsclubs blijven (voorlopig) dicht

*IJs- en skeelerclub Puttershoek heeft problemen met het ijs en blijft daarom voorlopig dicht.

*IJsclub in Heerjansdam gaat niet open vanwege het coronavirus.

*IJsclub Zevenhuizen krijgt van de gemeente geen vergunning om open te gaan, in verband met de coronamaatregelen. Er mag zowel geen ijsbaan worden geopend, als geen molentocht op de Rottemeren worden georganiseerd.

*IJsclub Tenellaplas in Oostvoorne blijft dicht vanwege de coronamaatregelen.

*IJsbaan Maassluis blijft dicht vanwege de coronamaatregelen.

10:30

Wat voor weer krijgen we eigenlijk vandaag?

Woensdag zijn er flinke zonnige perioden en trekken er slechts enkele wolkenvelden voorbij. Het is 0 tot -2 graden en er staat een zwakke tot matige noordoostenwind.

Het ijs is op veel plekken nog niet dik genoeg om veel schaatsers te kunnen dragen. Pas daarom op met op het ijs gaan.

Vanavond en vannacht is het helder en koelt het flink af. Het kwik zakt naar -8 tot lokaal -11 graden. Er waait een zwakke noordoostenwind. Donderdag schijnt de zon flink en loopt de temperatuur op naar -1 of -2 graden. Er staat een zwakke tot hooguit matige oostenwind.

10:28

Veel mensen moeten er niet aan denken, maar Joop, Thibo, Fender en Onno doen het gewoon; in korte broek over straat lopen in deze vrieskou. En dat doen ze niet zonder reden. De vier vrienden zamelen op deze manier geld in voor het afgebrande theatergebouw van het Plaswijckpark. "We willen gewoon dat het theatergebouw zo snel mogelijk weer gebouwd wordt."

10:25

Spoorbeheerder ProRail heeft alle hoofdroutes sneeuwvrij gekregen. Alleen een aantal emplacementen in de Rotterdamse haven zijn niet bereikbaar.

Dan gaat het onder meer om Pernis, de Botlek en de Waalhaven. De wissels zijn daar nog bevroren.

Rangeren op Kijfhoek is nog altijd niet mogelijk. Op de Maasvlakte worden de laatste blusvoorzieningen sneeuwvrij gemaakt, zegt ProRail.

10:05

De schaatskoorts stijgt in de regio!

09:45

Door het hele land zijn woensdagochtend files ontstaan op de snelwegen vanwege vorstschade aan het wegdek. Met name de snelwegen A27 en de A1 hebben last van schade. Verschillende rijstroken zijn afgesloten voor het verkeer. Op de A27 is dat tussen Breda en Gorinchem bij Werkendam en verderop bij Lexmond. Vooral bij Noordeloos heeft het wegdek geleden onder de vorst.

Naast de A27 hebben in ieder geval de A15 bij Gorinchem en de A16 bij knooppunt Terbregseplein ook schade aan het wegdek door de strenge vorst. Vanaf knooppunt Terbregseplein zijn zelfs drie rijbanen dicht.

Volgens Rijkswaterstaat is deze mate van vorstschade niet onverwacht, maar wel zeer ongebruikelijk. Een woordvoerder zegt verder dat het nog niet duidelijk is hoe groot de schade is in het hele land. "Repareren is wel mogelijk maar het is beter om dat niet tijdens de vorst te doen. We kunnen nu op sommige plekken koud asfalt in de gaten plaatsen als tijdelijke oplossing."

De schade ontstaat omdat het asfalt poreus is. "Er komt water of gesmolten sneeuw in de gaatjes. Als die dan bevriezen, zetten ze uit en komen er scheurtjes. Die scheuren worden gaten. Soms wel zo groot dat je schade aan wielen kunt krijgen", legt de woordvoerder uit. "In andere weersomstandigheden is zeer open asfaltbeton (zoab) juist goed omdat het regen en water afvoert waardoor het wegdek veilig blijft. Maar bij vorst kunnen er dus wel gaten ontstaan."

09:30

Het winterweer gooit woensdagochtend flink roet in het eten op de metrolijnen A en B in Rotterdam-Oost. Passagiers moeten een deel van het traject met pendelbussen. En op lijn B rijdt tussen Nieuw Verlaat en Nesselande helemaal geen metro. De RET laat weten dat er nog steeds geen metro op de Hoekse Lijn rijdt. Van de trams rijden alleen lijn 2 en 25 (deels) nog.

Volgens de RET zijn er veel problemen door ijsvorming in het metro- en tramverkeer. "We hebben geprobeerd om meer tramlijnen ijsvrij te maken, maar dat is nog niet gelukt", zegt Diana van Stijn van de RET. Doordat lijn 23 niet te gebruiken is, is ook de tramremise in de Beverwaard niet bereikbaar. "Het is ons vannacht weer niet gelukt om die lijn vrij te krijgen, terwijl die remise wel belangrijk is voor het onderhoud van de trams."

Bij de metro's kan het ijs kortsluiting veroorzaken als de rijtuigen van bovengronds ondergronds gaan. Op dat moment wordt namelijk gewisseld van stroomafnemer, respectievelijk van de bovenleiding naar de zogeheten derde rail. Het smeltende ijs op de derde rail kan voor kortsluiting zorgen, wat maandagavond al gebeurde bij metrostation Dijkzigt.