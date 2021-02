Terugkijken: Regio bindt ijzers onder; eindelijk weer schaatsen!

It giet oan! IJs- en schaatsliefhebbers staan al dagen te trappelen, maar woensdag kan daadwerkelijk op een aantal plaatsen in de regio geschaatst worden. Zoals in Strijen, bij de Strijense IJsclub.

Verslaggever Maikel Coomans nam woensdagochtend al vroeg de proef op de som. De livestream kan je hierboven terugkijken.

Het ijs kraakt af en toe, maar dat is een goed teken. "Het ijs is goed, lekker dik", zegt ijsmeester Chris Reedijk. "Ik heb net nog gemeten, want ik kon niet langer in bed blijven liggen. Het is bijna zeven centimeter."

Reedijk is een van de negen mensen in het bestuur van de Strijense ijsclub. "Zodra ze ijs opgeven, gaat de adrenaline stromen", legt hij uit. "Je bent voor de leden in de weer als er ijs komt. We hebben een paar winters gehad dat het niet zo was, maar als er ijs komt, proberen we een mooie natuurijsbaan te krijgen."

School of schaatsen?

De eerste kinderen staan woensdagochtend rond 09:00 uur al op het ijs. Zo ook de 10-jarige Jesse met zijn oudere zus Noa. "Natuurijs is fijn. Het is de eerste keer sinds een lange tijd dat dit kan", legt Noa uit. "We zijn nu de eersten, dus het ijs is nog mooi glad."

Moeten de twee niet naar school dan, vraagt de verslaggever zich af? "Jesse is vrij vandaag en ik heb online les, maar dat begint pas om 10:00 uur. Dus we dachten: daarvoor even schaatsen!"