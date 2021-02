Feyenoord-speler Kanda basketbalt voor z'n ouders: 'Het belangrijkste is hun glimlach'

Na drie teleurstellende jaren is Ordane Kanda-Kanyinda terug bij Feyenoord Basketbal. De 24-jarige guard is vastberaden om in Rotterdam terug te keren op zijn oude niveau. Op die manier is de kans het grootste dat hij zijn Congolese ouders de toekomst kan geven waar zij altijd van hebben gedroomd.

Kanda loopt lachend rond in het Topsportcentrum. Hier voelt hij zich thuis. Niet voor niets is hij terug gekeerd na kortstondige periodes in Mechelen, Charleroi en Den Bosch. "Ik heb het de laatste jaren niet zo makkelijk gehad. Dat ik na drie jaar terug ben in Rotterdam geeft mij een ontspannen gevoel. Ik krijg ook de tijd om op mijn oude niveau te komen, waarbij coach Toon van Helfteren mij helpt. Echt, ik geniet van ieder moment dat ik hier ben."

In zijn eerste periode in Rotterdam heeft Kanda mooie momenten gekend. Ook al is hij 'van Antwerp', de guard omschrijft Rotterdam als een stad van zijn hart. "Natuurlijk was ik aan het struggelen en had ik veel verder moeten zijn in mijn carrière. Maar met Feyenoord kunnen we dit jaar ook mooie dingen bereiken. Wij zijn een van de beste ploegen in de eredivisie. Hopelijk houden we aan het van het seizoen de beker omhoog. Dat is mijn missie."

Na vijf wedstrijd in de competitie staat Feyenoord op de vijfde plaats. De eerste zes teams plaatsen zich voor de Elite A en strijden om de landstitel.

Moeilijke jeugd

Als zoon van Congolese ouders groeit Kanda op in verschillende wijken van Antwerpen. In zijn omgeving ziet hij veel mensen die verkeerde keuzes in het leven maakten. "Mijn leven was ook niet makkelijk. We hadden niet altijd de mooiste kleding. Er waren dagen dat we geen warm water hadden. Maar hé, ik had een dak boven mijn hoofd. Een plek om te slapen. Daar ben ik mijn ouders voor altijd dankbaar voor."

Ook al verdient Kanda als basketballer maar een schijntje van wat de spelers in de voetbaltak opstrijken, toch droomt hij van financieel mooie tijden. Niet eens voor zichzelf, maar voor zijn ouders. "Via basketbal hoop ik hen het leven te geven, waarvan ze hebben gedroomd. Ze hebben al veel meegemaakt, dus hopelijk kunnen ze later op een boot ergens aan een mooi strand genieten van het leven. Dat ze de hele dag met een glimlach op het gezicht rondlopen. Dat is voor mij het belangrijkste."