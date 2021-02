Man betuigt spijt na sloop van 25 sloten van Natuurmonumenten

Een man uit Rockanje heeft tientallen sloten vernield van hekken die toegang gaven tot gebieden van Natuurmonumenten in de Westvoornse duinen op Voorne-Putten. Na een jaar speurwerk werd de man via camerabeelden betrapt. Hij heeft zijn daad aan de politie bekend en beloofd de schade te vergoeden.

De 70-jarige man stopte een jaar lang lijm en spijkers in de sloten van hekken. Die hekken gaven toegang tot gebieden waar dieren moesten gevoederd en waar onderhoud aan de natuur moest worden gepleegd.

Door de kapotte sloten waren de gebieden niet toegankelijk. Bij ongelukken of andere calamiteiten hadden brandweer en ambulance niet bij de plek des onheils kunnen komen.

Camera's

Boswachters konden de dader niet te pakken krijgen. In overleg met de politie zijn vervolgens camera's geplaatst. Zo werd de Rockanjenaar uiteindelijk betrapt.

De man had geen motief voor zijn daad. De materiële schade voor Natuurmomenten bedraagt 1500 euro. "En dan hebben we het niet voor alle mensuren die zijn gaan zitten in de reparaties en het opsporen van de dader", zegt een woordvoerder van de natuurorganisatie.

De dader heeft beloofd naast het vergoeden van de schade ook een extra donatie te doen aan Natuurmonumenten.