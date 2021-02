Sterrenkoks laten jou via Cheflix koken als een pro: 'Geen abracadabra'

"Op YouTube zie je filmpjes over koken, maar daar ontbreekt vaak de kop en de staart. Wij bedachten met vijf collega's het idee om per chef vijf gerechten op te nemen, van het begin tot het einde."

Zo laat Van Loo met zijn zoon Juliën zien hoe je coquilles maakt, inclusief het uit de schelp halen en het schoonmaken. "Als je het niet kan volgen, zet je het beeld stop of spoel je terug. Het laat het hele proces zien."

Coquilles / kaviaar / thousand island dressing / witlof 📸 @storm_visual_solutions Cheflix is het splinternieuwe... Posted by Restaurant Parkheuvel on Tuesday, December 22, 2020

Naast Van Loo doen ook chefs als Jacob Jan Boerma (De Leest), Joris Bijdendijk (RIJKS) en Ron Blaauw (Ron’s Gastrobar) mee. De Rotterdamse sterrenkok had wel verwacht dat mensen de video's leuk zouden vinden, maar het succes blijkt nog veel groter dan gedacht. "Als je ziet wat er afgelopen maand is gebeurt: het aantal kijkers is vertienvoudigd. Dat is waanzinnig."

Geen abracadabra

Kijkers hoeven niet bang te zijn dat ze een superluxe oven, ingewikkelde apparatuur of bijzondere ingrediënten die amper te verkrijgen zijn nodig hebben. "We hebben een aantal ijkpunten, waaronder dat de producten te koop moeten zijn bij de plaatselijke supermarkt, visboer of poelier. De technieken die we toepassen zijn heel goed thuis in een normale keuken te doen. Het is geen abracadabra."

Van Loo laat naast een gerecht met coquilles ook zien hoe een aardappelcrèmesoep wordt gemaakt, of een piepkuiken met dikke friet en groene asperges. Het dessert is een tiramisu van stroopwafels. "Allemaal goed te doen", zegt hij. Het zijn gerechten die hij zelfs bij Parkheuvel zou serveren, maar dan met wat meer finesse en diepte. "Maar dat kan in zo'n kookvideo niet, want dan haken mensen af."

Gratis is Cheflix niet. Mensen betalen 2,99 euro per maand. "Het grote voordeel is dat er telkens nieuwe content online komt, ook van nieuwe chefs", vertelt hij. Volgens Van Loo is het platform niet alleen leuk voor nu, maar is het ook zeker een blijvertje als de restaurants weer helemaal open mogen. "Wat mij betreft blijft het, ook daarna."