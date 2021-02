Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur kijkt naar toekomst: 'Oude normaal komt niet meer terug'

"Het oude normaal komt niet terug, dus moeten we voorbereid zijn op de toekomst." Dat zegt Jacob van der Goot, voorzitter van de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur. De Raad heeft voorstellen gedaan aan het College voor het voortbestaan van de cultuursector in coronatijd.

Volgens Van der Goot mag Rotterdam trots zijn op een gemeente die veel heeft gedaan in het analyseren, maar ook het begrijpen van wat er aan de hand is. "Ook als het gaat om financiële steun zijn er allerlei initiatieven, maar ons advies is: kijk naar de lange termijn, want dit (de gevolgen van de coronacrisis, red.) gaat niet gauw voorbij en het oude normaal komt niet terug." Dat dwingt ons volgens Van der Goot om op een andere manier naar de toekomst te kijken.

"Wij denken dat de gevolgen van deze crisis zich nog heel lang zullen laten voelen en we dus aan het einde van het jaar er niet vanaf zullen zijn. Dat is ook het belangrijkste punt van dit advies. De schade zal oplopen, maar we leren ook nieuwe dingen bij. We hebben ook nieuwe dingen nodig. De subsidie zien we als een investering in de toekomst", zegt Van der Goot.

"Vorig jaar hebben we een subsidieplan opgesteld, maar omdat alles verandert hebben we besloten om apart een advies uit te brengen over wat er naast geld nog meer nodig is voor kunst en cultuur in de stad. We hebben hier ook kunstenaars en vertegenwoordigers van instellingen bij betrokken en op basis van allerlei sessie en gesprekken hebben we dit advies uitgebracht."

Veel instellingen en kunstenaars hebben in de afgelopen maanden geprobeerd om het publiek op een andere manier te bereiken. Zo hebben het museum Boijmans van Beuningen en Rotterdam Ahoy samen een tentoonstelling gegeven, waar met de auto doorheen gereden kon worden; een zogenoemde drive-through tentoonstelling. Dat zijn de ontwikkelingen die we volgens Van der Goot ook in de toekomst blijven zien.

Magie van kunst en cultuur

"Rotterdam is een snelgroeiende, dynamische stad met nieuwe mensen die naar nieuwe dingen gaan", zegt de voorzitter. "Dat moeten we vooral zo houden, want dat is een kenmerk. Rotterdam is altijd een stad van cultuureducatie geweest. We hebben altijd geïnvesteerd in jong publiek en het aantrekken van nieuwe mensen. Dat moet zo blijven, omdat het belangrijk is om jonge mensen de magie van kunst en cultuur goed bijbrengen.

Volgens Van der Goot moet er zeker geld bijkomen voor kunst en cultuur, maar daarnaast is er meer nodig. "In Rotterdam hebben we bedrijven, particuliere fondsen, een breed publiek en we hebben de gemeente als de grote geldschieter. Wij doen een oproep om al die partijen bij elkaar te brengen. Door betere samenwerking en afspraken kunnen we meer winst behalen."