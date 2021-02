Feyenoord-trainer Dick Advocaat: 'We laten ons niet weer verrassen door Heerenveen'

Justin Bijlow zit weer bij de wedstrijdselectie van Feyenoord. De doelman is hersteld van zijn blessure, die hem een aantal maanden aan de kant hield. Trainer Dick Advocaat wil nog niet zeggen of Bijlow donderdagavond in het bekerduel met Heerenveen ook direct onder de lat begint.

Op de wekelijkse persconferentie sprak Advocaat zijn twijfels uit over het doorgaan van de wedstrijd tegen Heerenveen. De KNVB heeft wel wat regels toegepast voor het koude winterweer. "Ik hoorde dat de gevoelstemperatuur -20 graden Celsius is. De wisselspelers moeten bijvoorbeeld in de kleedkamer blijven. Dat is niet zinvol. In de middag spelen was een optie, maar dat is nu te laat. Dan hadden we vandaag al weggegaan."

Door de sneeuw heeft Feyenoord zich niet optimaal kunnen voorbereiden. "Zondag hadden we een zoom-training en gisteren hebben we op kunstgras getraind. Daar hadden ze vandaag lichamelijk nog wel wat last van. Vandaag hebben we op het normale gras getraind en dat ging prima."

Twee weken geleden verloor Feyenoord in de competitie kansloos met 3-0 van Heerenveen "Na die wedstrijd kregen we veel kritiek. En terecht ook. Het was ook niet goed en we lieten ons verrassen. Ik verwacht niet dat we ons weer laten verrassen door Heerenveen. En na de overwinning op PSV is de sfeer weer positief. Of dat door de reuring komt? Ik had liever geen reuring en van Heerenveen gewonnen. Anders denkt iedereen dat ik het gedaan heb."

Heerenveen - Feyenoord begint donderdagavond om 20:00 uur en is live te volgen via Radio Rijnmond. De uitzending begint een uur eerder.

