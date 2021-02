Rotterdammer Don Diego Poeder was wereldkampioen boksen, maar droomt nu van Hollywood: 'minder ver weg dan ik eerst dacht'

De Rotterdamse oud-bokser Don Diego Poeder, voormalig wereldkampioen boksen, droomt van een carrière in de filmwereld. Hollywood is zijn doel, vertelt hij in de nieuwe aflevering van Ja Toch! Niet Dan?, te zien in dit bericht en op tv, openhartig over zijn leven. In het programma beantwoordt hij stellingen: is iets tof of niet?

Het is een bijzondere loopbaanwending: van de top in de bokswereld naar de filmwereld. Poeder onderging deze wending. Hij bokste in Amerika, haalde als wereldkampioen in 1997 het hoogst haalbare, maar koos daarna voor zijn andere passie: films maken. Hij heeft er inmiddels een handvol op zijn naam staan. Wie wil weten hoe deze films, die vol actie en spanning zitten, eruit zien kan ze gratis bekijken op YouTube. Maar wie echt geluk had, zag ze al op het witte doek: zijn films werden al vaak gedraaid op filmfestivals.

Op de plank ligt nu een nieuw idee, vertelt Poeder, waar hij grote plannen mee heeft. ''Hollywood is de grote droom van elke filmmaker'', legt hij uit. "Voor mij hoeft het niet. Ik wil hopelijk dit jaar een filmpje maken. Ik heb een korte film geschreven. Het wil niet zeggen dat ik niet van Hollywood droom, absoluut wel, maar als ik dit gewoon weet te realiseren ben ik heel blij. Maar Hollywood? Het blijft iets om naar uit te kijken.''

Lang dacht hij: Hollywood is voor een jonge filmmaker ver weg. Maar hij veranderde van gedachten. "Ik dacht na het boksen: pff, Hollywood is ver weg. Maar dat is het in principe niet. Je hoeft maar een mooi ding te schrijven, of te maken, en je bent er. Het hoeft niet ver weg te zijn."

Lef en zelfvertrouwen

Uit de sport is Poeder niet verdwenen. Hij werkt al jaren bij een sportschool in Kralingen en geeft sportles. Daar wordt hij vaak herinnerd aan zijn leven als bokser. "Ik heb naam gemaakt, dat vind ik heel belangrijk", zegt hij over zijn boksverleden. "Ik heb er respect in gestopt en uitgekregen. Ik maak mijn eigen keuzes, in wat ik wil doen, en dat heb ik allemaal dankzij het boksen behaald. Het boksen heeft me niet speciaal vleugels gegeven, maar wel lef en zelfvertrouwen. Al is die wereld keihard, zeker de wereld waar ik in Amerika in werd gegooid. Daar was het alles of niets. En als je dat weet te overleven, dan mag je wel zelfvertrouwen hebben en trots op jezelf zijn.''

De aflevering met Don Diego Poeder is nu te bekijken in dit bericht en woensdagavond op tv, iets na vijven. De uitzending wordt ieder uur herhaald. Eerdere afleveringen van Ja Toch! Niet Dan?, met gasten als Joke Bruijs, Ivo Opstelten, Paul Elstak, Angela de Jong, Jordy Dijkshoorn en Shirma Rouse zijn ook te zien.