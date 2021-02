RIVM: 271 nieuwe besmettingen, 8 regiogenoten overleden

Het RIVM meldt over de afgelopen 24 uur 271 nieuwe coronabesmettingen in de regio. Dat zijn er meer dan dinsdag, toen er met 111 nieuwe besmettingen het laagste aantal besmettingen in een lange tijd werd gemeld. De cijfers waren toen waarschijnlijk beïnvloed door testlocaties die vanwege het winterse weer waren gesloten.

De cijfers van vandaag liggen in lijn met de afgelopen dagen: sinds vrijdag is er een daling in het aantal nieuwe besmettingen te zien. Zaterdag werden er 392 en zondag 342 besmettingen gemeld. Maandag waren het er 240.

Er zijn in het afgelopen etmaal acht regiogenoten overleden aan de gevolgen van het virus. Dat aantal is wel hoger dan de afgelopen dagen. Het gaat om inwoners uit Dordrecht (2), Hardinxveld-Giessendam (1), Hellevoetsluis (1), Hoeksche Waard (1), Krimpen aan den IJssel (1), Papendrecht (1) en Zwijndrecht (1).

Verder zijn twaalf regiogenoten opgenomen in het ziekenhuis met corona. Ook dat zijn er meer dan in de afgelopen dagen is gemeld.

Regiocijfers

Het aantal nieuwe coronabesmettingen in de gemeenten, gevolgd door het totaal aantal besmettingen sinds het begin van de coronacrisis is:

Alblasserdam: 2 - 1530

Albrandswaard: 5 - 1946

Barendrecht: 4 - 3219

Brielle: 3 - 874

Capelle aan den IJssel: 8 - 4495

Dordrecht: 37 - 8362

Goeree-Overflakkee: 10 - 2691

Gorinchem: 5 - 2558

Hardinxveld-Giessendam: 4 - 1610

Hellevoetsluis: 3 - 1946

Hendrik-Ido-Ambacht: 3 - 2135

Hoeksche Waard: 19 - 4717

Krimpen aan den IJssel: 5 - 2370

Lansingerland: 8 - 4199

Maassluis: 2 - 2167

Molenlanden: 15 - 3076

Nissewaard: 9 - 5083

Papendrecht: 7 - 2065

Ridderkerk: 6 - 3243

Rotterdam: 73 - 48041

Schiedam: 6 - 5814

Sliedrecht: 19 - 2099

Vlaardingen: 6 - 5251

Westvoorne: 0 - 643

Zwijndrecht: 12 - 3110

Welke cijfers gebruikt Rijnmond?