Oplichters maken kwetsbaar slachtoffer wijs dat kat van duizenden euro's helpt tegen eenzaamheid

De politie in Rozenburg hield dinsdag twee mannen aan die zich voordeden als GGD-medewerkers. De mannen stalen geld en een spelcomputer van een kwetsbaar slachtoffer.

De twee mannen van 28 en 34 jaar uit het Brabantse Gemert hadden meerdere keren contact met het slachtoffer. Dat gebeurde telefonisch en aan huis. De mannen namen onder andere de spelcomputer van het slachtoffer mee omdat deze 'een ongezonde straling' zou geven.

Ook boden de daders het slachtoffer een katje aan omdat deze goed zou helpen tegen eenzaamheid. Het slachtoffer moest wel enkele duizenden euro's voor de kat betalen. In eerste instantie betaalde het slachtoffer duizend euro. De rest zou hij later deze week betalen. Een familielid kwam achter de oplichting en schakelde meteen de politie in.

Op de dag dat de mannen langs zouden komen voor het resterende bedrag, stond een politieauto om de hoek te wachten, waarna de mannen werden aangehouden.