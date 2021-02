Rotterdamse Floating Farm: 'Koeien hebben geen last van de kou, ook al is het -30''

Ze krijgen veel telefoontjes van verontruste dierenliefhebbers binnen op de Floating Farm in Rotterdam. Of de drijvende koeien de winterse kou wel trekken? Goed nieuws want boer Bert van Doesburg is resoluut: "Ook al is het dertig graden onder nul, daar hebben ze totaal geen last van."

'Koekleumen' maakt dus geen kans om opgenomen te worden in de dikke Van Dale. De 32 koeien in de drijvende stal op de grens van Rotterdam en Schiedam hebben het prima naar hun zin. "Ze hebben in de zomer meer last van hittestress dan van de huidige kou", zegt boer Van Doesburg terwijl hij mest aan het ruimen is. "Ze voelen de kou aankomen en gaan dan meer eten. Nu het zo koud is eten ze juist minder kuilgras maar geven ze wel meer melk dan met de warmte."

Emotioneel momentje

"Gisteren was zo'n prachtig moment", vertelt beheerder Minke van Wingerden van Floating Farm. "We hadden weer water in de stal, want er waren wat problemen met bevroren leidingen. Bert kwam met een slang naar de drinkbak toe en alle koeien gingen om Bert heen staan. Dat was een emotioneel momentje. Dat voelden we met z'n allen, het was prachtig", vertelt Van Wingerden. "We zijn ook een familie hier met z'n allen want anders krijg je het niet zo voor elkaar. Met man en macht hebben we alle leidingen vorstvrij gemaakt. Daar zijn we trots op, alles loopt weer. De melkrobot doet het ook weer."

Koeien hebben minder eetlust in de kou. "Normaal geef ik twee rollen kuilgras en nu een halve. Ze hebben totaal geen honger", vertelt boer Van Doesburg terwijl de drijvende stal weer aan kant maakt. "We hebben wel een probleempje met het rondbrengen van de melk bij klanten. Onze elektrische autootjes hebben geen winterbanden. We rijden nu maar even tijdelijk met andere auto's rond. Het is wat het is. Onze klanten hebben begrip voor het boerenleven want je hebt te dealen met de elementen van de natuur. Dan gaat niet altijd alles zoals gedacht", vertelt van Wingerden.

Vrijwilligers

Boer Bert beaamt dat. "Wij moeten van deze beesten en als je liefde geeft dan krijg je liefde terug." Liefde komt ook van de mensen rond de Floating Farm. "Zojuist kwam een van onze aandeelhouders een extra hete-lucht-kanon brengen omdat we gisteren bezig waren met die bevroren leidingen. Echt fantastisch want nu hebben we het gewoon nog beter onder controle. Met zo veel vrijwilligers hier om ons heen, voelt het écht als een familie. Dat klinkt misschien wat truttig maar het is zo tof al die hulp", besluit Minke van Wingerden.

Bezoek aan de Floating Farm is momenteel niet mogelijk door de Corona-maatregelen. Binnenkort komen er nog acht koeien bij en komt het totaal op veertig.