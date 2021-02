Afvalinzameling in Rotterdam loopt vertraging op door winterweer

De gladheid zorgt mogelijk de hele week voor vertraging bij de afvalinzameling. De gemeente roept inwoners daarom op om afval niet naast de ondergrondse containers te zetten wanneer deze vol zitten, maar om naar een andere container te lopen. "Of bewaar uw afval nog even thuis, totdat de container geleegd is."

GFT-containers niet geleegd

Ook aan huis levert het winterse weer problemen op. De gft-containers worden helemaal niet geleegd. "Het natte groente-, fruit- en tuinafval vriest vast waardoor we het niet uit de containers kunnen krijgen", laat de gemeente weten. Over twee weken worden de gft-containers weer geleegd.

Grofvuil

Grofvuilafspraken die al zijn gemaakt, gaan door. "Maar het kan voorkomen dat we in gladde en smalle straten niet bij het grofvuil kunnen komen." De afspraak is volgens de gemeente dan niet vergeten en de afhaaldienst komt langs zodra dat mogelijk is. Tot 19 februari kunnen er geen nieuwe afspraken ingepland worden, hierdoor worden de wachttijden voor een afspraak wel langer.

