Heerenveen-Feyenoord verplaatst naar volgende week woensdag

De bekerwedstrijd tussen Heerenveen en Feyenoord is afgelast. Door het aanhoudende winterweer is het veld onbespeelbaar geworden. Het duel, dat eigenlijk donderdagavond gespeeld zou worden, wordt volgende week woensdag om 18:45 uur ingehaald.

Trainer Dick Advocaat wilde donderdag graag spelen om zich te revancheren voor de 3-0 nederlaag van twee weken geleden tegen Heerenveen, maar speelt liever niet onder deze omstandigheden.

"Er is geen sneeuwval, maar is het zinvol om te spelen als de temperatuur rond minus 20 is? Ik denk van niet. Dat veld was zonder sneeuw al verschrikkelijk, iets wat ook de spelers van Heerenveen zeggen. Nu schijnt het nog slechter te zijn en als het beetje ijs op het veld er af wordt gehaald, verwachten ze dat het veld wordt beschadigd", sprak Advocaat op de persconferentie woensdag.

Advocaat heeft zijn ploeg donderdag vrijaf gegeven. Vanaf vrijdag start de voorbereiding op de thuiswedstrijd tegen Willem II. Voor Feyenoord wordt het de eerste wedstrijd in twee weken, omdat afgelopen zondag de uitwedstrijd bij FC Groningen ook al werd afgelast.