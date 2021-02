Man die werd aangehouden voor dood familielid vrij, maar nog wel verdachte

De man die vorige week werd aangehouden in het onderzoek naar de dood van een 48-jarige vrouw is vrijgekomen. Wel is hij nog steeds verdachte in de zaak.

De Rotterdammer werd op 5 februari aangehouden in een woning in Rotterdam-Charlois en is een gezinslid van de 48-jarige vrouw. Zij werd gewond in het pand aan de Mijnsherenlaan gevonden door de hulpdiensten, die waren ingeschakeld. Even later overleed ze in het ziekenhuis.

Een misdrijf kon niet uitgesloten worden. Vandaar dat de man, die op dat moment ook in het pand aanwezig was, werd aangehouden.

Wat er precies in de woning is gebeurd, is nog niet bekend. De recherche doet onderzoek.