Alles wat je moet weten voordat je het natuurijs op gaat

Het vriest, dus we kunnen schaatsen op de Kralingse Plas, Beerenplaat, de Rotte en noem maar op. Maar, zo simpel is het niet. Er komt namelijk behoorlijk wat bij kijken voordat je het natuurijs op kunt.

In coronatijd is het namelijk extra gevaarlijk om op natuurijs te schaatsen. Normaal gesproken wordt bijvoorbeeld de Rotte beheerd door onder andere de Zevenhuizensche IJsclub, maar door het coronavirus is er dit jaar door de gemeente Zuidplas geen vergunning afgegeven.

Daarom wordt het ijs dit jaar door niemand beheerd. "Normaal gesproken kijken we hoe dik het ijs is, waar de wakken zitten en of het veilig is, maar dit jaar dus niet", vertelt Marina Veerman, voorzitter van de ijsclub. Die controle is volgens haar zeker nodig, want door de gemalen is er een continue stroom van water, waardoor ijs aan de onderkant wordt afgesleten. "Doordat er nu geen controle is, is het heel gevaarlijk." Want de wakken worden bijvoorbeeld niet afgezet.

Normaal gesproken zijn er ook ehbo-ers, een noodhospitaal en wc's aanwezig, maar ook die missen dit jaar. Toch gaan er mensen het ijs op. "Die hebben lef", mompelt Veerman. "Of nee", corrigeert ze zichzelf. "Die zijn heel dom. Het is na de sneeuw pas twee nachten aan het vriezen en het ijs is heel dun. Op sommige plekken ligt het zelfs nog open; waar zijn die schaatsers dan mee bezig?"

Dit moet je weten

Om te voorkomen dat jij met schaatsen en al door het ijs zakt, heeft Rijnmond met behulp van Veerman, Rijnmond Veilig, de KNSB en de Rijnmondredactie een aantal tips op een rijtje gezet.

Het ijs moet dik genoeg zijn

Je moet heel voorzichtig zijn als je gaat schaatsen op natuurijs: het zijn grote plassen, die in coronatijd lang niet altijd worden gecontroleerd. .



Kijk op kleinere slootjes of er andere mensen aan het schaatsen zijn: "Mensen die weten hoe het gaat met het ijs in de buurt en het bijhouden, weten vaak of er ergens geschaatst kan worden", weet Veerman.

Bij ijsbanen wordt zo'n zes tot zeven centimeter aangehouden als 'dik genoeg', bij natuurijs kan dat twaalf tot wel vijftien centimeter zijn. Na de paar nachten vorst die we hebben gehad, kan het ijs op sommige plekken nog te dun zijn.

De Reddingsbrigade raadt, vanwege het gebrek aan controle, aan om aanvankelijk op de lokale natuurijsbaan, ondiepe sloot of ondergespoten weiland te schaatsen. Veerman raadt aan om de ongecontroleerde plassen te vermijden.

Wat neem je mee

Neem warme dingen mee en kleed je warm aan (maar niet te warm, want van schaatsen krijg je het heet). Droge sokken, droge wanten, muts en sjaal zijn geen overbodige luxe. Twijfel je of je ergens kan schaatsen ?



Neem dan een priem, ijsprikkers, touw en fluitje mee. "Ga je dan door het ijs, kunnen anderen je horen", weet Veerman. "Maar ga in ieder geval altijd schaatsen met minimaal twee personen."

De muts en handschoenen zijn trouwens niet alleen voor de warmte, maar ook voor de veiligheid. Mensen kunnen bijvoorbeeld per ongeluk over je hand schaatsen.

Vergeet ook de droge doek niet om je schaatsen mee af te drogen en leg ze na het schaatsen zonder hoesjes te drogen, daarmee voorkom je dat ze gaan roesten.

En: laat het thuisfront weten waar je gaat schaatsen, zodat ze alarm kunnen slaan als je te lang wegblijft.

Wat als je door het ijs zakt?

Maak gebruik van het fluitje dat je (hopelijk) bij je hebt. Ben je onder water en lag er sneeuw op het ijs? Zwem dan naar het lichte deel (waar sneeuw op het ijs ligt, is het donker). Lag er geen sneeuw op het ijs; zwem dan naar de donkere plek, daar is het wak waar je doorheen viel.

Waar kan je gaan schaatsen

Bereid je goed voor als je op natuurijs wil gaan schaatsen. Zorg dat je de juiste spullen bij je hebt en lees je in op KNSB.nl. "Ga nooit schaatsen op ijs waar sneeuw ligt", voegt Veerman toe. "Alleen ijs dat zwart is, is goed. Als er sneeuw ligt, heeft het daaronder niet goed kunnen vriezen en stap je er zo doorheen."

Pas ook op voor scheuren in het ijs waar je ijs in terecht kan komen. Ben je eenmaal aan het schaatsen? Blijf dan zoveel mogelijk rechts: dat is voor langzame rijders. Links is voor snelle mensen. Én: ga nooit tegen de richting in.