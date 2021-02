Blijdschap en zorgen op eerste dag heropening niet-essentiële winkels

Een kleine lach sierde vandaag het gezicht van veel winkeliers. Ze mogen weer open. Al is het dan wel alleen voor 'click en collect', bestellen en minstens vier uur later afhalen. Lekker door de stad en de winkel struinen is er dus nog niet bij, al was het wel ietsje drukker in het centrum dan de laatste weken. Dordrecht-verslaggever Maurice Laparlière deed een rondje langs vier ondernemers uit Dordrecht over de nieuwe situatie:

'Een blije dag' - Maico Paschold, 4 Your Games

"Het is frisjes, maar ik heb er zin in. We mogen weer. Dat is toch een soort hoop. Ik heb voor vandaag wat bestellingen klaar staan en verwacht een aantal mensen. We hebben trouwe klanten die soms snel een spel willen. Net mailde er iemand die een bordspel wilde voor een verjaardag, dus dat komt helemaal goed. Als je dat per post bestelt moet je er toch maar op gaan zitten wachten. Ja, voor mijn spellenspeciaalzaak is dit een blije dag. Eindelijk goed nieuws."

'Klanten zien is gewoon veel leuker' - Pascalle Miller, Opa & An

"Ik heb een poster hangen met QR-codes. Als je langs mijn cadeauwinkel loopt hoef je hem alleen maar te scannen met je telefoon, bestellen in de webshop en vier uur later kun je hem ophalen. Zo meteen komt mijn eerste klant, ik heb speciaal een kan gemberthee gezet voor samen een bakje buiten. Het is anders, maar ik vind het ook fijn dat mensen weer echt naar de winkel kunnen komen voor een praatje en gezelligheid. Klanten echt zien is gewoon veel leuker."

'Eén klant per verdieping is gewoon veilig' - Remco Gravendijk, Jac Hensen

"Het is een heel bescheiden perspectief op de service die we graag weer willen bieden en het contact met de klant dat wel willen hebben. Het is een heel klein kiertje. Met de drie verdiepingen die ik hier heb zou ik veel beter en veiliger kunnen werken met tijdsloten. We hebben alle ruimte. Eén klant per verdieping! We zijn een winkel met betaalbare mannenkleding. Die gaan toch niet zo snel de stad in, speciaal voor een nieuwe trui. Nee, zeker geen vlag uit, maar er is toch een beetje perspectief."

'Maar één oplossing: weer open' - Ana Sierra, JouWinkel

"Voor ons werkt het niet, ik ben een fysieke marktplaats. Bij ons moet je struinen, zien, ruiken en beleven. Kijk! Dit had opa vroeger ook. We verkopen mooie tweedehandsspullen die je moet voelen en beetpakken. Ik verhuur stellingkasten aan mensen die zo hun spullen verkopen. Het is complex om dat allemaal op een website te zetten. De verlenging van de lockdown was voor ons een zware klap. Er is een nieuwe rond steunmaatregelen afgekondigd, maar wij hebben al maanden niets gezien. In een grote winkel als JouWinkel is de veiligheid goed te garanderen. Voor ons is er echt maar één oplossing: weer open."