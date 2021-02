Massaal getest op coronavirus in Penitentiaire Inrichting Krimpen

In de Penitentiaire Inrichting (PI) in Krimpen aan den IJssel is afgelopen weekend massaal getest op het coronavirus. Zaterdag zijn er 706 testen afgenomen.

Zowel de gevangenen als de medewerkers hebben een test ondergaan in de 'verantwoord ingerichte teststraat', laat een woordvoerder weten. Van de 430 gevangenen zijn er 22 positief getest; dat is inclusief de gevangene die vorige week positief testte. Alle besmette gevangenen zaten in dezelfde unit.



Ook negentien medewerker testten positief; twaalf daarvan waren vorige week al bekend.

Opnieuw testen

Van vijftig gevangenen kan niet gezegd worden of ze het virus hebben of niet. Daarom wordt er woensdag bij deze mensen opnieuw getest in de PI. Zodra het 'verantwoord' is, wil de PI de dagprogrammering gefaseerd opstarten.



Het grootschalige testen gebeurt nadat twaalf medewerkers besmet bleken te zijn met het coronavirus. Ook een gevangene heeft corona. Alle 430 gevangenen moesten in quarantaine blijven tot er getest kon worden. Ze mochten in kleine groepjes naar buiten, maar geen bezoek ontvangen.