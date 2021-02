Blijdorp neemt afscheid van 28-jarige ijsbeer Olinka

De ijsberin Olinka is dinsdag overleden in Diergaarde Blijdorp. Het dier was al elf jaar in de Diergaarde en is 28 jaar oud geworden.

Volgens de dierentuin heeft Olinka een 'zeer hoge leeftijd' bereikt voor ijsberen. "IJsberen worden zelden ouder dan 25 jaar", schrijft de dierentuin. Olinka was de moeder van zoon Vicks (2010) en tweeling Sizzel en Tods (2014), allen geboren in Diergaarde Blijdorp. Volgens de Diergaarde was ze 'een zeer goede en zorgzame moeder'.



Olinka ging de laatste weken achteruit. "Ze werd mager en had moeite zichzelf schoon te houden. Ook was haar buik in omvang toegenomen." Een onderzoek met narcose was nodig; dat gebeurt volgens de dierentuin alleen als het écht noodzakelijk is. "Een narcose is voor een ijsbeer altijd ingrijpend en risicovol", legt Blijdorp uit.

Uit het onderzoek bleek dat ze 'een hele grote massa' in haar buik had. Bloedonderzoek wees op ernstig lever- en nierfalen. Er is besloten haar niet meer wakker te maken. Later bleek Olinka een enorme tumor van 20 kilo in haar lever te hebben.

IJsbeermannetje Wolodja blijft achter in Blijdorp. Er wordt met de coördinator van het fokprogramma in Moskou Zoo overlegd over de toekomst van ijsberen in Blijdorp.