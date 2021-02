Winterweer zorgde woensdag opnieuw voor problemen openbaar vervoer

Zo was er woensdagochtend geen metro mogelijk tussen stations Schenkel en Capelse Brug. Op dit traject zijn pendelbussen ingezet. "Ik ben al anderhalf uur onderweg en ben er voorlopig nog niet", vertelt een van de metroreizigers. Een veel gehoorde klacht is dat het moeilijk is om je route te bepalen. Het omroepsysteem in de metro is heel zacht en op de reizigersinformatieborden staat 'bestemming onbekend'.

Een RET-medewerker vertelt bij aankomst van station Schenkel dat ze dinsdag wel zeven keer geprobeerd hebben de metro te laten rijden. Dit zorgde voor rook en vonken. Rijden op dit traject is dus niet mogelijk.

Maar ook op de tramlijnen gaat het niet van een leien dakje. Van de trams rijden alleen lijn 2 en 25 (deels) nog. "We hebben geprobeerd om meer tramlijnen ijsvrij te maken, maar dat is nog niet gelukt", zegt Diana van Stijn van de RET.

Tractoren ingezet

De RET heeft aannemers gevraagd om met hun tractor de rails ijs- en sneeuwvrij te maken. Dit duurt erg lang. "Ik ben al sinds vanochtend bezig op een rails van vier kilometer, dit kan nog wel een paar dagen duren", zegt aannemer Adriaan Verdoold.