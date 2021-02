Cabaretier Micha Wertheim met voorstelling in Oude Luxor, maar zonder publiek: 'De zaal is leeg!'

Paniek! Cabaretier Micha Wertheim mag wel met zijn nieuwe voorstelling Niemand Anders in het Oude Luxor optreden, maar publiek is niet welkom. Alleen: dat was ook precies de bedoeling.

"Ja, de zaal is leeg", vertelt Wertheim aan Radio Rijnmond. "Maar dat hoort!" Door het coronavirus zitten de theaters dicht en zijn artiesten als de cabaretier aangewezen op livestreams. Toch is die van Wertheim een bijzondere: in plaats van te streamen vanuit zijn huiskamer, zit hij in het Oude Luxor. Bijna helemaal alleen; alleen een medewerker van het Oude Luxor houdt hem gezelschap.

"Het is heel leuk om hier te zijn", zegt Wertheim vanuit het Oude Luxor. "Een beetje droevig wel hoor. Alles staat hier klaar: ze zouden zo open kunnen. Jammer, maar daarom is het leuk dat ik er vandaag iets kan doen."

Lege zaal

Gewapend met drie laptops en drie webcams gaat Wertheim woensdagavond zijn show streamen vanuit het theater. Of dat dan niet een beetje triestig is, dat er helemaal geen publiek te zien is? "Nee! ik werd juist een beetje treurig van die livestreams: theater gaat namelijk om met het met elkaar zijn. Dat missen we nu juist. Het feit dat degene naast je - die je niet kent - om hetzelfde moet lachen; dat schept een band en dáár wil ik iets mee doen. Want nu de theaters dichtzitten heb ik gemerkt dat dát zo belangrijk is."

"Ik wil ook juist laten zien dat die zaal leeg is! Het is een interactieve show en gaat juist om die lege zaal." Het is de bedoeling dat het publiek tijdens de show hun webcam ook aanzet. "Ik krijg het publiek dan soms te zien, maar vooral ook zij elkaar!"

Britse variant

Een bijzondere insteek, die wellicht doet denken aan zijn vorige show Ergens Anders. Daarbij was de cabaretier niet op het podium te vinden. Sterker nog, hij was er helemaal niet. "Dat vonden de meeste mensen wel leuk, hoor", grinnikt Wertheim. "Het was eigenlijk daarna al gelijk het idee om een voorstelling te maken waar niemand bij zou zijn; dat leek me wel grappig. Maar ja, toen kon dat nog niet. Tot corona kwam en het publiek het theater niet in kon."

Stiekem is hij ook nog een beetje blij met de Britse variant van het coronavirus die Nederland in z'n greep houdt. "Ik ben maanden bezig geweest met voorbereiden en was bang dat tegen de tijd dat ik klaar was, iedereen alweer buiten zou lopen", lacht hij.

Verrassen

Wertheim wil verrassen met zijn shows. "Dat je naar het theater gaat en de artiest komt niet opdagen bijvoorbeeld, en nu dus dat het theater leeg is." Ondanks die lege theaters, gaat de cabaretier gewoon op tournee. "Ik wil iedere avond vanuit een andere zaal live gaan."

De show is vanaf 21:00 uur te zien vanuit het Oude Luxor. Kaartjes zijn te koop via het theater of de site van Wertheim.