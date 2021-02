Rotterdam wil toch bouwen aan Parkhaven, maar omwonenden nog steeds tegen

Is het een bijzonder aantrekkelijk bouwproject dat de omgeving van de Parkhaven enorm verbetert of is het juist een slecht plan waardoor het park en de Euromast opgeofferd worden? Ook al is het plan om woningen te bouwen aan de Parkhaven aangepast, de verdeeldheid over dit project blijft.

In het aanvankelijke plan dat anderhalf jaar geleden is gepresenteerd, stonden 10 appartementencomplexen gepland langs de Parkhavenkade. Dat zorgde voor veel rumoer bij omwonenden. Grootste kritiekpunt was dat het uitzicht op het park en de Euromast zou verslechteren. Er werd veel bezwaar tegen de bouwplannen gemaakt.

Nieuw plan

De particuliere initiatiefnemers hebben de plannen aangepast. De belangrijkste aanpassingen zijn dat er één appartementencomplex is geschrapt. De afstand tussen de gebouwen is daardoor vergroot zodat uitzicht op het groen beter is. Ook komt er nu een bredere open ruimte rond de Euromast. Was die eerst 70 meter, dat wordt nu 105 meter. De hoogte en de gevels van de bebouwing zijn aangepast om zo ook het zicht op het groen te verbeteren. De kades zijn breder geworden en krijgen meer groen, met bijvoorbeeld nieuwe bomen.

Wethouder Bas Kurvers ziet het helemaal zitten. "Het nieuwe plan voor het bouwen van huizen aan de Parkhaven is een kwaliteitsimpuls voor dat gebied. Er komen extra woningen, de fietsroutes worden aangepast, de kade wordt vergroend. Het wordt stukken beter dan het nu is", aldus Kurvers.

'Niet doen'

Toch zijn er nog steeds veel tegenstanders. De gebiedscommissies Centrum en Delfshaven hebben geadviseerd daar niet te bouwen. Omdat er monumenten op de bouwlocatie staan, zoals de Euromast en het Maastunneltracé, heeft ook de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed naar de bouwplannen gekeken. Ook de RCE adviseert er van af te zien, omdat er onvoldoende recht wordt gedaan aan het cultuurhistorische karakter van de plek.

'Geen groen weghalen uit stenen stad'

Ook veel omwonenden zien het vernieuwde plan niet zitten. Een aantal van hen kwam vandaag naar het stadhuis om de bezwaren toe te lichten. Grootste bezwaarpunt is dat de sfeer en het zicht op het park met de Euromast verandert. De voorzitter van de bewonersorganisatie Scheepvaartkwartier vindt dat 'het opofferen van groen in een dicht bebouwde stad geen goede zaak is'. Andere bewoners zeiden dat ze bang zijn dat door de vele nieuwe woningen die in het gebied komen, de verkeersoverlast zal toenemen.

De eigenaar van diverse attracties langs de Parkhaven, zoals de midgetgolfbaan, de Chinese boot en de Pannekoekenboot vraagt zich af wat de gevolgen voor zijn bedrijven zijn. Hij vreest dat zijn boten langs de rivierkade moeten komen, waar hij meer last van stroming heeft. En hij is bang dat de gasten straks geen parkeerplek meer zullen vinden. De gemeente heeft straks 366 parkeerplekken vrij in de garages onder de panden en zo'n 3000 duizend plekken voor fietsen. Bewoners hebben dus geen standaard parkeerplek. Er moet veel meer ingezet worden op ov, de fiets of deelvervoer.

Politiek is verdeeld

Het plan is, zo zeggen coalitiepartijen die vóór zijn, echt wel verbeterd. Oppositiepartijen 50Plus, PvdD en SP blijven vasthouden aan het standpunt dat er niet gebouwd moet worden ten koste van groen en waardevol cultuurgebied. Partij voor de Dieren-raadslid Jaap Rozema riep de fractie van GroenLinks op nog eens goed te kijken naar het plan. "98 kerngezonde bomen verdwijnen en worden vervangen door 200 stammetjes".

GroenLinks wil dat het college van B&W nóg meer gaat doen om de luchtkwaliteit bij de Parkhaven te verbeteren. Volgens wethouder Kurvers valt het binnen de grenzen. GroenLinks wil het autoverkeer in de Maastunnel nog verder verminderen.

Leefbaar Rotterdam, de grootste oppositiepartij, heeft de vorige keer tegen gestemd. Hun bezwaar was dat de eerste toren van de Parkhavenkade met een hoogte van 70 meter het zicht op de Euromast zou weghalen. Met die kritiek is in het plan niets gedaan. De toren is hetzelfde gebleven.

Vandaag heeft Leefbaar veel aandacht gevraagd voor parkeerplaatsen. De partij vindt er te weinig komen. "Je kan er ook geen één zelf kopen", aldus Leefbaar-raadslid Hans van Putten. Leefbaar heeft nog geen definitief standpunt ingenomen, maar of dit plan hun goedkeuring krijgt is nog maar de vraag.

Op donderdag 18 februari stemt de gemeenteraad over dit Masterplan. Als het erdoor komt en die kans lijkt vooralsnog groot, dan kan worden begonnen met het uitwerken van de bouw- en bestemmingsplannen. Als het uiteindelijk allemaal doorgaat, dan is de verwachting dat in het laatste kwartaal van 2023 de bouw al starten. De eerste huizen zullen dan in 2026 opgeleverd kunnen worden.