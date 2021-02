Boek over werkgeluk genomineerd voor prijs: 'Erkenning voor ons werk'

Rijnmondexpert Maartje Wolff vertelde in september al over het boek Het Happy Office Manifest, dat ze samen met Fennande van der Meulen schreef. Nu is bekend geworden dat het boek genomineerd is voor managementboek van het jaar 20/21.

"De nominatie is echt een erkenning voor ons werk", vertelt Wolff op Radio Rijnmond. "Is toch een bevestiging dat andere mensen het ook leuk vinden", voegt ze lachend toe. "En door zo'n nominatie krijgt het boek ook meer aandacht, waardoor meer mensen het gaan lezen en meer mensen nadenken over werkgeluk. En dan kunnen ze daar weer mee aan de slag gaan."



Het boek focust zich op vier pijlers die belangrijk zijn voor het werkgeluk: betekenisgeving, verbinding, voldoening en positiviteit. "Wat betekent jouw werk voor een ander bijvoorbeeld. En heb je leuke collega's, kan je jezelf zijn, krijg je verantwoordelijkheid en kan je lol maken met collega's?", verduidelijkt Wolff. "Dat zijn dingen die belangrijk zijn voor het werkgeluk."

Hartstikke relevant

In coronatijd is het lastiger dan ooit om gelukkig te blijven in je werk, ziet de expert. "Het onderwerp is nu hartstikke relevant: want hoe blijf je nu verbonden met elkaar en de organisatie, als je thuiswerkt?" Veel organisaties worstelen daarmee, heeft ze ervaren.

Toch gaat het soms ook goed. "Organisaties die van te voren hebben nagedacht over het werkgeluk en goede afspraken hebben gemaakt, maakten makkelijker de switch naar het thuiswerken. Het is ook makkelijker om vol te houden als je de basis al duidelijk hebt."

Maar het blijft een belangrijk onderwerp: "We gaan niet meer terug naar hoe het was. Dus ook voor organisaties die nog niet over werkgeluk hebben gedacht is het belangrijk om na te denken over wat voor team ze willen zijn."



Werkgeluk tijdens coronacrisis

Daar helpt het boek ze een handje mee op weg, legt Wolff uit. "Wat ik hoor van mensen is dat het toegankelijk is en dat er veel praktische tips in staan. Niet alleen wat je kan doen, maar ook hóe je het moet doen, gestaafd vanuit de wetenschap. Ik denk dat dat een van de redenen is dat het boek genomineerd is."

Met die nominatie is Wolff erg blij. Er waren namelijk tijden dat ze bang was dat het boek enorm achterhaald zou zijn: "We begonnen met schrijven in september 2019 en toen kwam het coronavirus, dat de werksituaties op z'n kop zette. In de eerste weken van de crisis dachten we: 'Is het boek nog wel relevant? Kan je het überhaupt wel hebben over iets als werkgeluk tijdens zo'n grote crisis? Gelukkig blijkt het boek een jaar later relevanter dan ooit."

Begin maart wordt er een shortlist bekendgemaakt en halverwege april wordt duidelijk wie de prijs heeft gewonnen.