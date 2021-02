Zo worden de gaten in de weg die ontstaan door vorstschade gerepareerd

Vorstschade zorgt deze week voor problemen op de weg. Op veel plekken in de regio Rijnmond ontstaan gaten in het wegdek en dat levert gevaarlijke situaties op. Verslaggever Tenny Tenzer liep een avond met de mannen van Rijkswaterstaat mee. Op de A15 bij Ridderkerk is een gat in het wegdek van 1,5 meter bij 30 centimeter ontstaat dat zo snel mogelijk moet worden gedicht.

"Een gat ontstaat meestal doordat er wat water achterblijft op de ZOAB (zeer open asfaltbeton)", legt Walter van der Ham van Rijkswaterstaat uit. "Als het gaat vriezen, zet water uit. Daardoor verliest het asfalt steentjes en krijg je een klein gaatje. Het verkeer dat er overheen rijdt, maakt het gat veel groter."

Vandaag waren er volgens Walter zeker 10 gaten in de regio Rotterdam. Ze worden ontdekt door weginspecteurs die de wegen nauwlettend in de gaten houden en vorstschade melden bij Rijkswaterstaat. "Dan gaan we actie ondernemen", legt Walter uit.

Maar hoe wordt zo'n gat dan gerepareerd? De rijstrook wordt eerst afgezet zodat de wegwerkers veilig kunnen werken. "Dan gaan we een stukje frezen om een vierkantje te krijgen, zodat we het asfalt goed kunnen aansluiten", vertelt Walter. Het overtollige asfalt wordt dan weggehaald. Dan pas kan er asfalt in gestort worden. Vervolgens wordt het gladgestreken met borstels en aansluitend gaat de stoomwals eroverheen om het asfalt zo strak als een biljartlaken te maken.

Even later wordt de weg weer vrijgegeven. Al met al ben je dan volgens Walter een uur verder.