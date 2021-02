Het weer: een zonnige, koude dag met temperaturen tussen 0 en -2 graden

De minimumtemperatuur komt uit tussen -6 graden aan zee en -12 graden in de regio Molenlanden. De oostenwind waait zwak tot matig. Langs de kust neemt de wind later in de nacht toe naar vrij krachtig.

Vrijdag is het zonnig en loopt de temperatuur in de middag op naar -2 graden. Er staat een matige en aan zee vrij krachtige oostenwind. Door de wind voelt het extra koud en schraal aan.

Vooruitzichten

In het weekend is het zonnig met zondagmiddag ook enkele wolkenvelden. Volgende week zijn er zonnige perioden afgewisseld met enkele wolkenvelden en bestaat er een kleine kans op lichte regen. Het vriest eerst in de middag licht en in de nacht en vroege ochtend matig tot streng. Vanaf zondag gaat het in de middag dooien en loopt de middagtemperatuur op naar 7 graden. In de nacht loopt de temperatuur sterk op naar +2 graden, maar de kans op lokale gladheid is daarmee niet verkeken.

Gemiddelde temperatuur

Tussen 11 en 20 februari bedraagt de gemiddelde maximumtemperatuur op Rotterdam Airport 7,1 graden en de minimumtemperatuur 0,7 graden. Er valt gemiddeld 19,4 mm neerslag.