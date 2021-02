Geadopteerde Sliedrechtse wil af van huidige adoptiesysteem: 'Ik ben handelswaar'

De Tweed Kamer wordt donderdag bijgepraat over het rapport van onderzoekscommissie-Joustra, waarin snoeiharde conclusies worden getrokken over misstanden bij internationale adopties. Daarom zijn adopties vanuit het buitenland voorlopig opgeschort. Maar voor Chamila Seppenwoolde (34) uit Sliedrecht, zelf geadopteerd uit Sri Lanka, is dat nog niet genoeg.

"Ik heb gewoon geld gekost, ben handelswaar", vertelt Seppenwoolde. Ze bladert door haar foto's, officiële documenten en archief van de adoptie. Ze laat de getallen zien. Seppenwoolde kostte een paar duizend gulden. "Dat er voor mij betaald is, voelt echt niet oké."

Een aantal bedragen dat werd neergelegd om Chamila Seppenwoolde uit Sri Lanka te adopteren. De tekst gaat verder onder de foto:

In een technische briefing wordt het demissionair kabinet bijgepraat over de misstanden rondom internationale adopties. Van de jaren '60 tot en met jaren '90 ging er van alles mis. "Onder andere kinderroof, waarbij kinderen zijn gestolen van ouders en zijn onteigend van hun familie. Er zijn papieren vervalst. Families zijn onder druk gezet, zodat kinderen op die manier in het adoptiesysteem kwamen. Daar is veel geld mee gemoeid, maar die families hebben dat geld nooit gezien. Of geboortedata of -plaatsen die niet kloppen", somt Seppenwoolde op. Ouders werden in dit systeem noodgedwongen 'in een adoptiefuik gedreven', benadrukt ze.

'Tranen als rivieren over haar wangen'

Ook de adoptie van Seppenwoolde ging niet vlekkeloos. Het was de bedoeling dat de biologische moeder van Seppenwoolde tijdelijk haar dochter Chamile zou afstaan. "Tegen mijn moeder is gezegd dat zij weer voor mij zou kunnen zorgen. Ik ben met valse voorwendselen bij mijn familie weggehaald. Daarnaast kloppen mijn papieren eigenlijk ook niet. Het is niet duidelijk waar en wanneer ik ben geboren", vertelt Seppenwoolde.

"Toen mijn moeder in de rechtbank twee blanke mensen zag, besefte mijn biologische moeder dat zij mij nooit terug zou krijgen." Een heftig en emotioneel moment.

Seppenwoolde: "Later schreef zij in één van de brieven aan mij dat, toen zij de rechtbank verliet, de tranen als rivieren over haar wangen stroomden en zij niet meer verder kon leven. Het deed haar zoveel pijn."

Adoptiestop

Inmiddels heeft Seppenwoolde haar biologische moeder in Sri Lanka ontmoet. Als oud-voorzitter van de belangenorganisatie United Adoptees International streed zij voor identiteitsherstel voor de inmiddels geadopteerde volwassenen in Nederland.

"Denk aan mogelijkheden om terug te reizen naar het land van herkomst, dat daar budget voor wordt vrijgemaakt." Zo kan volgens Seppenwoolde de geadopteerde bijvoorbeeld op zoek naar zijn of haar familie, de adoptie herroepen of zelfs de naam wijzigen.

Volgens minister Sander Dekker voor Rechtsbescherming is de Nederlandse overheid 'tekortgeschoten door jarenlang weg te kijken van misstanden bij interlandelijke adoptie en hier niet op in te grijpen'.

Seppenwoolde kijkt uit naar de behandeling van het rapport van de commissie-Joustra. "Het is een mijlpaal in de geschiedenis", zegt ze. "Dit is op dit moment één van de grootste onderzoeken waarin wordt erkend dat misstanden hebben plaatsgevonden." Daarom stopt Nederland voorlopig met internationale adopties.

Als het aan Seppenwoolde ligt, wordt het huidige adoptiesysteem per direct aan banden gelegd. Er is volgens haar een structureel groot probleem. "Vanuit het Internationale Verdrag van de Rechten van het Kind kan ik niet anders zeggen dat we helemaal moeten stoppen met adopties. Een tijdelijk stop met verbetering zal geen resultaten opleveren. Joustra gaf aan dat hij geen systeem zag waar geen geld in rond gaat. Zolang er geld mee is gemoeid, kan dit systeem niet in stand blijven."

Kijk hieronder naar de reportage over Chamila Seppenwoolde uit Sliedrecht, die haar visie geeft over de misstanden bij adopties. De tekst gaat verder onder het fragment: