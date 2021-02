Liveblog winterweer: Natuurijs niet overal dik genoeg en provincie stelt vaarverbod in voor aantal vaarwegen

De regio is donderdag nog altijd bedekt onder een laag sneeuw. Dat zorgt nu vooral voor hinder in het openbaar vervoer. het KNMI waarschuwt voor lokale gladheid.

Lees in dit liveblog alle ontwikkelingen rond het winterweer.

• Er geldt donderdag nog steeds code geel in onze regio.

• Het winterweer gooit nog flink roet in het eten voor het Rotterdamse metroverkeer . De meeste trams rijden weer. De NS rijdt donderdag een aangepaste dienstregeling .

• Op verschillende snelwegen zijn spoedreparaties aan het wegdek uitgevoerd.

• Het ijs is op veel plekken nog veel te dun . Meerdere schaatsers zijn door het ijs gezakt.

• Bekijk hier waar je kunt schaatsen in de regio.

Ververs deze pagina voor de meest actuele informatie.

16:28

Blijft het vriezen of gaat het dooien? Weerman Ed Aldus vertelt het je:

[twitter:https://twitter.com/EdAldus/status/1359885388731531269]

16:29

4 tips voor schaatsers:

GemeenteAlblasserdam@GemAlblasserdam Geniet van het winterweer, maar hou het veilig. Voor jezelf en anderen. Ga je schaatsen? Check de ijssterkte! Nu is op veel plaatsen het ijs nog onbetrouwbaar. Wees wijs, ga goed voorbereid op het ijs. Kom op de fiets of stap in jouw buurt op. #schaatslokaal 16:26 - 11 feb. 2021 Andere Tweets van GemeenteAlblasserdam bekijken

16:14

Ook de brandweer waarschuwt dat het ijs op veel plekken nog niet sterk genoeg is.

Brandweer ZHZ@BrandweerZHZ We zien dat er op diverse plekken in de regio mensen door het ijs zakken. Het ijs is nog lang niet overal sterk genoeg. Denk goed na voordat je het ijs opgaat. Meer informatie is te lezen op https://t.co/K1Y1NdbVD1 16:08 - 11 feb. 2021 Andere Tweets van Brandweer ZHZ bekijken

15:55

In de Dorpsstraat in Bleskensgraaf zijn twee schaatsers door het ijs gezakt. Een traumahelikopter, de brandweer, politie en ambulance werden ingezet. De schaatsers zijn inmiddels weer op de kant en hadden geen medische hulp nodig.

15:54

Cees van der Wal@CeesvdWal Veel vragen of we al kunnen schaatsen bij KINDERDIJK. Zie onderstaande foto. 15:20 - 11 feb. 2021 Andere Tweets van Cees van der Wal bekijken

15:49

Sjoerd de Vos@SjoerddeVos_ Maaslandse IJsvermaak is dicht, maar aan de Trekkadepad in #Maasland wordt er gewoon geschaatst op natuurijs. 14:52 - 11 feb. 2021 Andere Tweets van Sjoerd de Vos bekijken

15:14

Jelle Gunneweg@JelleGunneweg Beetje onwennig nog. Voorzichtig aan ook met mijn gescheurde knieband. Maar man was dit machtig. #natuurijs #Krammer #Flakkee #schaatsen 13:39 - 11 feb. 2021 Andere Tweets van Jelle Gunneweg bekijken

15:12

De provincie Zuid-Holland heeft vandaag een vaarverbod ingesteld op een aantal vaarwegen. Daardoor kunnen de vaarwegen bevriezen en er mogelijk worden geschaatst.

Op de voor de beroepsvaart belangrijke vaarwegen wordt het ijs gebroken met een ijsbreker, laat de provincie weten. Aan de hand van het gemiddeld aantal schepen per dag in het winterseizoen en belangrijke goederenoverslaglocaties bepaalt de provincie welke vaarwegen belangrijk zijn.

Floor Vermeulen@floorvermeulen We breken het ijs waar het moet voor de beroepsvaart ⛴️ maar hebben ook vaarverboden ingesteld om schaatsen mogelijk te maken ⛸️ ⚠️ Let op: @zuid_holland controleert niet op ijsdikte en alle corona regels gelden natuurlijk onverkort. Zie alle info op https://t.co/nZDiDoJjeY 14:51 - 11 feb. 2021 Andere Tweets van Floor Vermeulen bekijken

15:00

Door de weersomstandigheden rijdt tram 20 niet, meldt de RET. "Houd rekening met extra reistijd en overstap. Maak gebruik van lijn 2 of metro D en E op Station Maashaven.

RET@RETRotterdam Actuele #RETverstoring #Tram20 Weersomstandigheden. Geen trams. Meer info op https://t.co/q9SFib07LD 14:50 - 11 feb. 2021 Andere Tweets van RET bekijken

14:50

De ijsbaan in Alblasserdam is per direct gesloten. Het ijs was door de winterzon aan het smelten en daardoor te dun geworden, laat een woordvoerder weten. Bovendien ontstonden er gaten in het ijs, waaruit water omhoog kwam. Afgelopen nacht groeide het ijs al minder hard dan verwacht.

Op het moment dat de ijsclub besloot de baan te sluiten, stonden er honderd mensen op de schaats. De ontruiming is vlekkeloos verlopen.

De gaten in het ijs inmiddels zijn gedicht. De ijsbaan blijft ook vanavond nog gesloten, om het ijs 'rust te geven'. Morgenochtend gaat de ijsclub weer open.

14:15

Beatrixziekenhuis in Gorinchem klaar voor schaatsongelukken.

Beatrixziekenhuis@Beatrixzkh Voor de schaatsliefhebbers ziet het er de komende dagen goed uit. De spoedeisende hulp, gipskamer en radiologie zijn extra voorbereid en extra bemand om iedereen te helpen die na een vervelend ongelukje op het ijs hulp nodig heeft. Kijk goed uit, houd 1,5 meter afstand en geniet! 13:54 - 11 feb. 2021 Andere Tweets van Beatrixziekenhuis bekijken

14:02

Boswachter Thomas ziet in de Biesbosch een 'bever bobslee'.

Boswachter Thomas@ThomasvanderEs Bever bob slee #Biesbosch 12:49 - 11 feb. 2021 Andere Tweets van Boswachter Thomas bekijken

13:55

En dit is de Heemraadssingel in Rotterdam waar ook al druk geschaatst wordt.



13:30

Het is vandaag een zonnige dag en dat zorgt er meteen voor dat de temperaturen langzaam gaan stijgen.

Ed Aldus | Weerman@EdAldus De temperatuur is (mede dankzij de zon) al fors opgelopen. Lelystad heeft voorlopig een maximum van +2,3 graden. 13:23 - 11 feb. 2021 Andere Tweets van Ed Aldus | Weerman bekijken

13:10

Op de Nederwaard in Alblasserdam wordt er ook druk geschaatst ondanks de waarschuwing dat het ijs nog niet dik genoeg is en daardoor gevaarlijk.

Philip van Es@PhilipvanEs1 Op de Nederwaard in Alblasserdam wordt druk geschaatst op natuurijs. "We gaan hier letterlijk over één nacht ijs, maar ik ben niet bang er doorheen te zakken. Het ijs is prima hier." Later meer op @RTV_Rijnmond #schaatsen 13:04 - 11 feb. 2021 Andere Tweets van Philip van Es bekijken

"Het ijs is hier prima", zeggen de schaatsers, maar dat bleek niet zo te zijn. Een van hen zakte door het ijs.





12:26

Waterschap Rivierenland raadt met klem af om te schaatsen op het ijs op de volle uiterwaarden. De waterstanden in de rivieren dalen komende dagen snel. Dit betekent dat volle uiterwaarden en buitenpolders langzaam leegstromen, waardoor het ijs onbetrouwbaar en levensgevaarlijk is.

12:24

De schaatskoorts loopt steeds verder op. Ondanks alle waarschuwingen kunnen sommigen de verleiding niet weerstaan het ijs op te gaan. Maar het advies blijft nog steeds: ga niet schaatsen op groter natuurijs! Het ijs is daar nog niet dik genoeg voor, zo blijkt.

Lees ook: Eerste waaghalzen halen nat pak op natuurijs: 'Vijf centimeter is nog veel te dun'

11:50

Je moet er een stukje voor door de duinen lopen, dus je krijgt het zeker niet cadeau. Maar als je dan door de sneeuw geploeterd hebt, is het voormalig vliegveld Oostvoorne een mooie beloning. Hier durven mensen het aan om de ijzers onder te binden, maar let op: het ijs is lang niet overal dik genoeg om op te schaatsen.



11:13

Dacht je dat er nu veel ijs lag? Voor de Molentocht, die voor het laatst in 2012 werd gereden, was maar liefst dertien centimeter ijs nodig. Dit jaar kan de tocht vanwege het coronavirus niet doorgaan, daarom heeft Rijnmond de bijzonderheden van negen jaar geleden nog eens op een rijtje gezet.



10:20

Ga je het ijs op? Let dan goed op. Het ijs kan heel gevaarlijk zijn. Zoals hier in het Bleiswijkse Verlaat waar iemand voor de ogen van onze verslaggever Jacco van Giessen door het ijs zakt. Jacco van Giessen@jaccovangiessen Het weer is prachtig 😍 maar het ijs is gevaarlijk dun ⚠️ je gaat er zo doorheen 😱 - hier bij Bleiswijkse Verlaat waar toch steeds meer schaatsers het ijs opgaan. Let op je veiligheid ! #schaatsen #schaatspret #schaatsgekte @RTV_Rijnmond @Lansingerland 10:06 - 11 feb. 2021 Andere Tweets van Jacco van Giessen bekijken

10:10

Loopt de schaatskoorts ook bij jou op? Dan kun je in Rotterdam je hart ophalen. Er zijn wel regels waar je je aan moet houden als je op natuurijs schaatst. Die lees je op de website van de gemeente. "We doen een beroep op het gezonde verstand van iedereen", zegt de gemeente. "Zorg dat u fit bent en uw materiaal in orde is. Ongelukken op het ijs zijn een extra belasting voor de zorg. De ziekenhuizen zijn vol en druk met het bestrijden van corona. Dus schat goed in wat uw niveau is en of het verantwoord is om te gaan schaatsen."

09:50

Het tramverkeer in en om Rotterdam start meer en meer op. Alleen tram 25 ondervindt nog problemen van het winterweer. RET@RETRotterdam Actuele #RETverstoring #Tram7 #Tram8 Update: Weer volgens dienstregeling. 09:47 - 11 feb. 2021 Andere Tweets van RET bekijken

09:30

Goed idee van gemeente Alblasserdam om wakken in het water te maken voor eenden en zwanen. De gemeente vraagt omwonende om de dieren de ruimte te gunnen. "En voer ze eventueel sla en andijvie!" GemeenteAlblasserdam@GemAlblasserdam Het zijn niet de makkelijkste tijden voor (water)vogels nu het dag en nacht vriest. Daarom maken wij de wakken die zij zelf maken wat verder open. Zo kunnen ze beter overleven. Wil je ze helpen? Gun ze dan de ruimte en voer ze evt sla en andijvie! 09:12 - 11 feb. 2021 Andere Tweets van GemeenteAlblasserdam bekijken



09:20

Wat een schitterende foto van de zonsopkomst aan de Oude Maas!

Rob de Graaf@Zeerob45 Zon opkomst aan de oude Maas Spijkenisse 11 februari @@Weerplaza⁩ @@EdAldus⁩ @@WNLVandaag⁩ @@BuienRadarNL⁩ @@RTV_Rijnmond⁩ 08:43 - 11 feb. 2021 Andere Tweets van Rob de Graaf bekijken

09:00

Om te voorkomen dat jij met schaatsen en al door het ijs zakt, heeft Rijnmond met behulp van Veerman, Rijnmond Veilig, de KNSB en de Rijnmondredactie een aantal tips op een rijtje gezet. Lees hier alles wat je moet weten voor je de ijs op gaat.

08:50

Door de schade aan het asfalt ontstaan er ook files. Zo zijn er op de A15 richting Gorinchem 2 rijstroken dicht. Aan de andere kant op de A15 richting Rotterdam staat een file van 10 kilometer, de rechterrijstrook is daar dicht. Rijkswaterstaat Verkeersinformatie@RWSverkeersinfo ❌ | Vanwege schade aan het asfalt heb je op de #A15 richting Gorinchem bij Leerdam een rijstrook minder. Vanaf knp. Deil kom je in de file (📸: archief). 08:13 - 11 feb. 2021 Andere Tweets van Rijkswaterstaat Verkeersinformatie bekijken

08:30

Door de vorst zijn er op verschillende wegen gaten ontstaan. Een deel is al gerepareerd, maar volgens Rijkswaterstaat zijn er nog een paar wegen waar het asfalt behoorlijk beschadigd is. Het gaat om de A15 bij Gorinchem richting Europoort, de A59 richting Ouddorp, de A15 bij Papendrecht richting Gorinchem en de A16 bij Dordrecht richting Rotterdam. Rijkswaterstaat gebruikt de minst drukke momenten op de dag om de beschadigingen te repareren.

08:10

Door een ongeluk rijdt lijn 66 richting Feijenoord een omleiding via Beijerlandselaan. Halte Polderlaan vervalt daardoor. Volgens de RET moeten reizigers rekening houden met extra reistijd.

RET@RETRotterdam Actuele #RETverstoring #Bus66 Aanrijding. Omleiding via Beijerlandselaan. Meer info op https://t.co/q9SFib07LD 07:54 - 11 feb. 2021 Andere Tweets van RET bekijken

08:00

Ook de metro's C, D en E rijden weer volgens de normale dienstregeling. Volgens de RET kan de route afwijken.

07:10



De problemen bij de RET worden langzaam opgelost. De huidige stand van zaken:

Tram

-Lijn 2, 21, 23 en 24 rijden weer volledig.

-Lijn 4 wordt getest en volgens de RET kan die snel gaan rijden.

-Lijn 25 rijdt wel, maar via een aangepaste route .

-Lijn 7, 8 en 20 rijden nog niet. Wanneer daar verandering in komt, is nog niet duidelijk.

Metro

Lijn C, D en E rijden weer volgens de normale dienstregeling. Volgens de RET kan de route afwijken .

Het is vandaag koud, maar de zon schijnt volop en wordt het een stralende winterdag!

Ed Aldus | Weerman@EdAldus Vandaag schijnt de zon volop en blijft het droog. Er waait een zwakke tot matige oostenwind. Vanochtend vriest het eerst nog matig, vanmiddag wordt het tussen 0 en -2 graden. #Rijnmond 05:18 - 11 feb. 2021 Andere Tweets van Ed Aldus | Weerman bekijken

06:10