Liveblog winterweer: Ook donderdag aangepaste dienstregeling, code geel voor gladheid

De regio is donderdag nog altijd bedekt onder een laag sneeuw. Dat zorgt nu vooral voor hinder in het openbaar vervoer. het KNMI waarschuwt voor lokale gladheid.

• Er geldt donderdag nog steeds code geel in onze regio.

• Het winterweer gooit nog flink roet in het eten voor het Rotterdamse metro- en tramverkeer . De NS rijdt donderdag een aangepaste dienstregeling .

• Op verschillende snelwegen zijn spoedreparaties aan het wegdek uitgevoerd.

09:30

Goed idee van gemeente Alblasserdam om wakken in het water te maken voor eenden en zwanen. De gemeente vraagt omwonende om de dieren de ruimte te gunnen. "En voer ze eventueel sla en andijvie!"

09:20

Wat een schitterende foto van de zonsopkomst aan de Oude Maas!



09:00

Om te voorkomen dat jij met schaatsen en al door het ijs zakt, heeft Rijnmond met behulp van Veerman, Rijnmond Veilig, de KNSB en de Rijnmondredactie een aantal tips op een rijtje gezet. Lees hier alles wat je moet weten voor je de ijs op gaat.

08:50

Door de schade aan het asfalt ontstaan er ook files. Zo zijn er op de A15 richting Gorinchem 2 rijstroken dicht. Aan de andere kant op de A15 richting Rotterdam staat een file van 10 kilometer, de rechterrijstrook is daar dicht.

08:30

Door de vorst zijn er op verschillende wegen gaten ontstaan. Een deel is al gerepareerd, maar volgens Rijkswaterstaat zijn er nog een paar wegen waar het asfalt behoorlijk beschadigd is. Het gaat om de A15 bij Gorinchem richting Europoort, de A59 richting Ouddorp, de A15 bij Papendrecht richting Gorinchem en de A16 bij Dordrecht richting Rotterdam. Rijkswaterstaat gebruikt de minst drukke momenten op de dag om de beschadigingen te repareren.

08:10

Door een ongeluk rijdt lijn 66 richting Feijenoord een omleiding via Beijerlandselaan. Halte Polderlaan vervalt daardoor. Volgens de RET moeten reizigers rekening houden met extra reistijd.



08:00

Ook de metro's C, D en E rijden weer volgens de normale dienstregeling. Volgens de RET kan de route afwijken.

07:10



De problemen bij de RET worden langzaam opgelost. De huidige stand van zaken:

Tram

-Lijn 2, 21, 23 en 24 rijden weer volledig.

-Lijn 4 wordt getest en volgens de RET kan die snel gaan rijden.

-Lijn 25 rijdt wel, maar via een aangepaste route .

-Lijn 7, 8 en 20 rijden nog niet. Wanneer daar verandering in komt, is nog niet duidelijk.

Metro

Lijn C, D en E rijden weer volgens de normale dienstregeling. Volgens de RET kan de route afwijken .

Het is vandaag koud, maar de zon schijnt volop en wordt het een stralende winterdag!



06:10

Reis je met de NS? Houd dan de reisplanner in de gaten voor actuele dienstregeling. Want ook vandaag rijden de treinen met een aangepaste dienstregeling.