Groter dan de Elfstedentocht: negen jaar geleden schaatsten 20.000 mensen de Molentocht

De schaatskoorts in de regio neemt alsmaar toe en dus rijst ook weer de vraag: krijgen we dit jaar een Molentocht? Op 11 februari 2012, donderdag negen jaar geleden, werd deze tocht door de Alblasserwaard voor het laatst officieel gereden.

Voor de mensen die hoopvol naar de thermometer kijken, hebben we helaas slecht nieuws. Door de coronamaatregelen wordt geen Molentocht georganiseerd, laat de organisatie van de schaatsklassieker op de website weten.



Groter dan de Elfstedentocht

"De Molentocht is de grootste toertocht ter wereld", legt voorzitter Hillebrand Beärda van de Stichting Molentochten Alblasserwaard uit. "Bij de laatste editie deden er bijna twintigduizend mensen mee. Dat zijn er meer dan bijvoorbeeld bij de Elfstedentocht."

In 2012 zag het er lang niet naar uit dat er een Molentocht zou komen. "We hadden een paar dagen van tevoren de conclusie getrokken dat het ijs niet dik genoeg was", blikt Beärda terug. "Maar in de voorlaatste nacht werd het veel kouder dan verwacht. Het was rond de -12 graden. En voor de laatste vergadering werd vrijwel overal de vereiste dertien centimeter gemeten. Om dan het besluit te nemen dat het doorgaat, is echt geweldig."

Tekst gaat verder onder de reportage uit 2012



Genieten

En dus trokken er tienduizenden mensen naar de Alblasserwaard op die zaterdag voor een tocht van 25, 50 of 75 kilometer. Boeren hadden hun land beschikbaar gesteld als tijdelijke parkeerplaats. Honderden vrijwilligers zorgden ervoor dat alles in goede banen werd geleid.

Beärda: "Als voorzitter hoefde ik eigenlijk nauwelijks meer iets te doen. Ik kon rustig rechtop vijftig kilometer schaatsen. Er hing een bijna carnavelske sfeer langs de kant. Echt geweldig."



Begrip

Op het moment dat Beärda Rijnmond te woord staat, is hij druk aan het helpen bij de laatste voorbereidingen bij de ijsclub in Alblasserdam. "Want dat gaat wél door", lacht hij.

"Natuurlijk is het vervelend dat de tocht niet door kan gaan door corona, maar we hebben in oktober al het besluit genomen. Zolang evenementen niet door mogen gaan, komt er geen Molentocht. En ik heb wel het idee dat daar begrip voor is. Ik heb in ieder geval geen boze reacties gehoord."

Dooi

Naast corona is er nog een tweede spelbreker als het gaat om de Molentocht. "Het gaat zondag dooien", zegt weerman Ed Aldus. "Daarmee komt de dooi net te vroeg. Als het wat kouder was gebleven dan had je in de loop van volgende week hier een serieus gesprek over kunnen voeren."

Maar dat wil dus niet zeggen dat de kans op een grote tocht helemaal uit beeld is. "We zitten nu in de koudste periode van het jaar", legt Aldus verder uit. "Je haalt de laagste temperaturen in de tweede helft van februari. Het enige vervelende is, op dit gebied, dat de zon de temperatuur nu ook behoorlijk omhoog kan helpen. Dat zag je bijvoorbeeld gisteren (woensdag, red.)."