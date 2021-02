FC Dordrecht traint komende dagen in stadion van Excelsior

Selectie van FC Dordrecht traint in het stadion van Excelsior (foto: FC Dordrecht)

De selectie van FC Dordrecht traint de komende vier dagen in het stadion van Excelsior. Het trainingsveld van de Dordtenaren is vanwege de vorst niet beschikbaar. "We zijn heel blij met de hulp van Excelsior", zegt algemeen directeur Hans de Zeeuw.

"Op ons eigen hybrideveld in het stadion kunnen wij niet trainen. En het kunstgrasveld naast het stadion is van de gemeente. De gemeente vindt het risico te groot om dit veld schoon te vegen. Daar ligt nu nog sneeuw op."

De ploeg van trainer Jan Zoutman bereidt zich voor op de competitiewedstrijd van komende maandag bij Jong Ajax. Excelsior speelt op dezelfde dag thuis tegen Roda JC.



Eerder deze week verloor Excelsior in de kwartfinale van de KNVB-beker thuis van Vitesse door een late goal (0-1). Het veld in het Van Donge & De Roo Stadion was prima bespeelbaar. De Rotterdamse club maakte het besneeuwde veld binnen een paar uur tijd klaar voor de bekerconfrontatie met de eredivisieclub.



In de competitie staat Excelsior momenteel op de tiende plaats, na enkele goede resultaten in de afgelopen weken. FC Dordrecht is laatste met slechts twaalf punten na 22 duels.

De hekkensluiter haalde deze week wel een nieuwe speler. De Zwitser Valentino Pugliese is toegevoegd aan de selectie.