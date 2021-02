Vlaardinger hoofdverdachte in onderzoek naar hypotheekfraude

De recherche startte in 2019 een onderzoek na signalen van hypotheekfraude bij twee vastgoedtransacties in Purmerend. De politie heeft deze week doorzoekingen gedaan in Vlaardingen en Purmerend en daarbij administratie en gegevensdragers in beslag genomen. De politie verwacht dat uit het onderzoek van deze gegevens meer verdachten naar voren zullen komen.

"Als de klanten van de man uit Vlaardingen zich willens en wetens van valse inkomensgegevens hebben laten voorzien, dan hebben zij zich ook schuldig gemaakt aan een misdrijf", zegt de politie. "Dit kan tot een strafrechtelijke vervolging leiden en daarnaast ook verstrekkende gevolgen hebben voor hun hypotheek."