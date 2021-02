Eerste waaghalzen halen nat pak op natuurijs: 'Vijf centimeter is nog veel te dun'

De schaatskoorts loopt steeds verder op. Ondanks alle waarschuwingen kan niet iedereen de verleiding weerstaan het ijs toch op te gaan. Dit tegen het dringende advies in om groter natuurijs nog te mijden. Het ijs is daar nog niet dik genoeg voor.

Dit is ook het geval langs de Rottedijk, waar donderdagochtend veel mensen het ijs opgaan. Vlak voor de ogen van onze verslaggever Jacco van Giessen gaat het mis. Een man zakt meteen bij het opstappen van het ijs in het water.

"Het ziet er van een afstand schitterend uit, maar de zijkanten zijn sneeuwijs en daar moet je niet gaan staan", zegt Henk van Vliet, voorzitter van de ijsclub in Bleiswijk. "Ik denk dat als het nog twee nachten vriest, er makkelijk op geschaatst kan worden. We hebben het ijs woensdag gemeten en toen was het ongeveer 3 centimeter. Inmiddels zal het ongeveer 5 centimeter zijn, maar dat is nog veel te dun."

"Het is niet voor niets dat we een van de eersten zijn, natuurlijk", zegt een schaatser die net het ijs opgaat. "Je hoort het ijs kraken onder je voeten." Of dat geen teken is om niet ijs op te gaan? "Iemand moet de eerste zijn', zegt hij. "En wij hebben een fluit en prikkers bij ons, voor als het misgaat.

'Alleen schaatsen op plekken waar al is geschaatst'

"Ik vind het doodeng", zegt een andere schaatser. "Ik zakte met één been door het ijs", zegt een vrouw. "Wij zijn er meteen vanaf gestapt toen zij door het ijs zakte", vertellen haar twee vriendinnen."

"Wij schaatsen niet op plekken waar nog niet geschaatst is", zeggen twee andere vrienden.



Dat is ook een tip die Van Vliet iedereen op het hart drukt. "Als er al op het ijs geschaatst is, dan weet je dat die plekken gecontroleerd zijn." Maar ook dan is het oppassen geblazen. "Ga niet alleen het ijs op, want als er iets gebeurt, dan kan de ander hulp halen. Zorg ook voor eten en drinken. Omdat er geen tochten georganiseerd worden, zijn er geen tentjes in de buurt om iets te halen."Ook gemeente Rotterdam waarschuwt de ongeduldige schaatser. "Schaatsen is ontzettend leuk en gezond. In Rotterdam zijn veel plaatsen om de ijzers onder te binden. Maar doe het wel op een veilige manier. We doen een beroep op het gezonde verstand van iedereen."

Volgens de gemeente zijn ongelukken op het ijs extra belastend voor de zorg.