Dit moet je doen als je in een wak terechtkomt bij het schaatsen op natuurijs

Nu Rijnmond massaal aan het schaatsen is geslagen, is het goed om ook de gevaren van natuurijs te benadrukken. Het belangrijkste? "Let goed op wáár je gaat schaatsen."

Woordvoerder van de Reddingsbrigade Rotterdam Kevin van Hengel ("Leuke naam als medewerker van de reddingsbrigade, hè!") weet alles van schaatsen op natuurijs. Ook dat je vooral nu heel erg moet oppassen. Het ijs mag dan dik genoeg líjken, in de praktijk is het dat vaak niet.



Ga nooit alleen schaatsen

"Om te voorkomen dat je in een wak terechtkomt, moet je altijd goed opletten wáár je gaat schaatsen", weet Van Hengel. "Schaats niet op stukken waar je niemand ziet en ga nóóit alleen schaatsen; altijd minimaal met z'n tweeën. Dan kan de ander hulp inschakelen indien nodig."

Daarnaast is het belangrijk om goed voorbereid op pad te gaan. "Als je echt gaat schaatsen op open water of op een plas, neem dan touw en pinnen mee", adviseert Van Hengel. "Draag die om je nek, zodat je jezelf omhoog kan trekken als je in een wak terechtkomt."

Luister naar het ijs

Als je eenmaal - goed warm aangekleed - op het ijs staat, is het belangrijk om goed naar het ijs te blijven kijken. "Luister ook vooral naar wat voor geluid het ijs maakt! Begint het al te kraken als je erop staat, ga dan terug."



Zoek de afwijkende kleur ijs

Kom je nu toch plotseling in een wak terecht, dan is het belangrijk om zo snel mogelijk weer op het ijs terecht te komen. "Ben je echt ónder het ijs terechtgekomen, ga dan op zoek naar de afwijkende kleur ijs. Daar vind je het wak waar je doorheen bent gevallen", weet Van Hengel. "Het is heel belangrijk je ademhaling op orde te houden: vaak geef de plotselinge val een schrikreactie, maar raak vooral niet in paniek!"



Op je buik het ijs op schuiven

Heb je het wak gevonden, kun je proberen het ijs op te komen. "Dat doe je door voorzichtig op het ijs te duwen, tot je bij de kant komt waar je vandaan geschaatst bent. Van dat deel weet je namelijk dat het stevig genoeg is. Probeer jezelf vervolgens voorzichtig op je buik het ijs op te schuiven en gebruik de pinnen om meer grip te krijgen."

Snel warm worden!

Als je op het ijs ligt, sta vooral niet gelijk op. Probeer op de kant te komen en zorg dat je iets hebt om weer warm te worden. "Je raakt namelijk zó onderkoeld als je goed nat bent. Zorg dat je snel in een warme omgeving kan komen. Als je dan nog 20 minuten naar huis moet fietsen, dan wens ik je succes", lacht Van Hengel.