Afdelingen PI Krimpen aan den IJssel versoepelen, besmette gevangenen in quarantaine

De Penitentiaire Inrichting (PI) in Krimpen aan den IJssel gaat de coronamaatregelen versoepelen. Alle medewerkers en gevangen zijn na een corona-uitbraak getest. Daaruit bleek dat 27 gedetineerden besmet zijn met het coronavirus.

De besmette gevangenen zitten tot zondag in quarantaine. Zij mogen een half uurtje lucht scheppen en vijftien minuten per dag bellen, laat een woordvoerder weten.



Op de afdelingen waar geen corona is geconstateerd, kan het programma deels weer worden opgepakt. Zo zullen de gevangenen weer meer tijd krijgen om te bellen en mogen ze koken of de was doen. Daarnaast mogen de gedetineerden vanaf vrijdag weer bezoek ontvangen achter plexiglasscherm.

Ook wordt er hard gewerkt om de gedetineerden een aangepast programma aan te bieden.