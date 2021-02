Gemeente Nissewaard legt schuld verwarring over 'Polenhotel' bij ambtenaar

Mocht het pand aan de Boyleweg in Spijkenisse begin 2018 tijdelijk voor de verhuur aan arbeidsmigranten worden gebruikt of vertaalde de eigenaar de correspondentie met de gemeente Nissewaard verkeerd? De ondernemer voelt zich benadeeld en wil door de gemeente financieel worden gecompenseerd.

In de vervolgzitting van oktober vorig jaar was rechter Fransen donderdag op zoek naar waar het in de communicatie tussen partijen was misgegaan. Immers, er was toestemming voor de opvang van asielzoekers. Gold dat ook voor de verhuur aan arbeidsmigranten?



In oktober 2017 stuurde een medewerker van de juridische afdeling van de gemeente Nissewaard aan de ondernemer een bericht waarin stond: 'Voor de doelgroep arbeidsmigranten – dus niet de doelgroep spoedzoekers – kunnen de huidige verleende omgevingsvergunningen tot en met 10 juni 2018 nog benut worden voor huisvesting. Voor het overige verwijs ik naar de motivering in de brief die u deze week, uiterlijk begin volgende week zult ontvangen.'

De ondernemer beschouwde dat niet als een nee en sloot begin december 2017 een overeenkomst met een uitzendbureau voor het onderbrengen van arbeidsmigranten. De gemeente noemde tijdens de rechtszaak de tekst 'ongelukkig geformuleerd'. "Hij had het niet goed op z'n netvlies. Het is een individuele mening van de ambtenaar", zei de juridisch medewerker van Nissewaard donderdag over zijn voorganger, die inmiddels elders werkt.

'Succes met de inhuizing'

"Het lijkt er in beginsel toch op dat de gemeente akkoord was", concludeerde de rechter. Daar kwam nog eens bij dat eind december een mail volgde van een andere ambtenaar, die kort daarvoor het pand had geïnspecteerd. Die schreef aan de ondernemer: 'Succes met de inhuizing'. De desbetreffende ambtenaar zei donderdag dat ook die tekst anders moet worden uitgelegd.

De ondernemer nam het daarentegen op voor de vertrokken juridisch medewerker. "De gemeente doet alsof de man alles alleen heeft beslist. Integendeel, ook andere ambtenaren en wethouders zaten bij de gesprekken. Hij heeft echt niet alleen gehandeld."

De gemeente Nissewaard liet het pand in Spijkenisse in maart 2018 sluiten, omdat de locatie niet zou voldoen wat betreft brandveiligheid. De meer dan honderd arbeidsmigranten moesten elders worden ondergebracht. De eigenaar van het pand leed grote financiële schade.

De rechter doet eind maart uitspraak.