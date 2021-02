In deze aflevering nieuwe beelden van relschoppers en plunderaars, die op maandag 25 januari huishouden op de Beijerlandselaan-Groene Hilledijk en omgeving. Er zijn inmiddels diverse personen aangehouden, maar het aantal relschoppers dat nog wordt gezocht is groter. Zij staan op beeld. Wie heeft tips over hun identiteit?

Zij laten tijdens die maandagavond een spoor van vernielingen achter, op straat en in winkels. Ook het kunstwerk “Rust in de Reuring”, dat al gedeeltelijk was geplaatst op de middenberm van de Groene Hilledijk en bedoeld is als een impuls voor de wijk, moet eraan geloven. In Bureau Rijnmond een reactie van de maker van het kunstwerk.

Bel met de Opsporingstiplijn op 0800-6070. Anoniem melden kan via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.