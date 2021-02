Aanslag op woning in Zuidwijk uitvoerig voorbereid

Het gooien van een handgranaat naar een woning aan de Kronenburg in Rotterdam-Zuidwijk zorgt voor veel beroering en onzekerheid in deze rustige buurt. Niemand loopt letsel op, maar wel raken enkele auto’s en de ruiten van zeven woningen beschadigd. De politie roept uw hulp in bij de zoektocht naar de dader(s) van deze uitvoerig voorbereidde aanslag.

Voorafgaand aan de aanslag op 11 januari 2.40 uur, wordt in de nacht van 28 op 29 december aan de Lepelaarssingel in Vlaardingen een Peugeot 3008 gestolen en op 5 januari een BMW serie 5 aan het Alouette Erf in Capelle aan den IJssel.

De BMW wordt gebruikt bij de aanslag. De Peugeot is de tweede vluchtauto, waar de daders in Barendrecht in overstappen. De BMW wordt op 11 januari uitgebrand teruggevonden aan de Jan van Riebeekweg in Schiedam.

De Peugeot wordt in de nacht van 13 januari in brand gestoken aan de Hertenburg in Barendrecht.

Wie heeft de auto’s geparkeerd zien staan, de dagen voor en na de aanslag en/of heeft toen iets bijzonders opgemerkt? Of wellicht heeft u andere informatie.

Bel met de Opsporingstiplijn op 0800-6070. Anoniem melden kan via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.